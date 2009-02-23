Tedavisi için Cumhurbaşkanı Gül’e mektup yazdı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yaşayan lise öğrencisi genç kız, görme probleminin giderilmesi için Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e mektup yazdı. Durumu kaymakamlığa iletilen öğrencinin tedavisine başlandı.



Yıldızeli Çok Programlı Lisesi 12. sınıf öğrencisi Nesibe Ağca (18), Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yazdığı mektupta, görme probleminin tedavisi için yardım istedi. Ağca'nın gönderdiği mektubun ardından, Cumhurbaşkanlığı’ndan Yıldızeli Kaymakamlığına bir yazı gönderilerek, genç kızın durumuyla ilgilenilmesi istendi.



Genç kız, kaymakamlıkça görevlendirilen sağlık personelinin yardımıyla tedavi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tedaviye getirildi.



Burada yapılan tedavinin ardından genç kızın sağlık problemi tespit edilerek buna göre nasıl bir tedavi yönteminin izleneceği belirlenecek.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yazdığı mektubunda, Yıldızeli ilçesine bağlı Eşmebaşı köyünde yaşadığını, eğitim gördüğü Çok Programlı Lisenin Pansiyonunda kaldığını anlatan Nesibe Ağca, görme probleminden kaynaklanan zorluklara rağmen eğitimini sürdürdüğünü ifade etti.



Mektubunda ilköğretim 4. sınıfta fark etmeye başladığı görme probleminin bugün giderek arttığını, uzağı hiç göremediğini anlatan Nesibe Ağca, durumunun günden güne kötüye gittiğini belirterek, gözlerinin daha iyi görebilmesi için mutlaka ameliyat olması gerektiğini vurguladı.



Cumhurbaşkanlığı’na 2 defa mektup yazdığını, ilkinde Sivas Valiliği’ne yönlendirildiğini ifade eden Ağca, "Tedavi gördüğüm hastanede sonuç çıkmayınca yeniden mektup yazdım. Bu kez Kaymakamlığa yazı geldi. Şu anda tedavi için Cumhuriyet Üniversitesine gidip geliyoruz. Burada tedavim sürüyor. Ama gözlerimin iyileşmesi için ameliyat olmamın şart olduğunu biliyorum" dedi.



6 kardeşinin olduğunu, ailesinin maddi durumu iyi olmadığı için tedavisinin yapılamadığını kaydeden genç kız, sağlığına kavuşmanın ümidiyle yaşadığını belirtti.



Yıldızeli Çok Programlı Lisesinde Çocuk Gelişimi Bölümünde eğitim gördüğünü, ana sınıfı öğretmeni olmayı hedeflediğini ifade eden Ağca, kendisiyle ilgilenen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.



(AA)

