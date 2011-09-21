-Tedavileri tamamlanan 22 Libyalı ülkelerine döndü İSTANBUL (A.A) - 21.09.2011 - Libya'daki savaşta yaralanarak getirildikleri İstanbul'da tedavi edilen 22 yaralı ve 6 refakatçi, askeri nakliye uçağıyla ülkelerine döndü. İstanbul'da çeşitli hastanelerde tedavi olan 22 Libyalı, Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) doktor ve hemşirelerinden oluşan 6 refakatçi ile birlikte C-160 tipi askeri nakliye uçağıyla Atatürk Havalimanı'ndan Bingazi'ye hareket etti. Bingazi'nin doğusundaki Beyda kentinde keskin nişancılar tarafından bacağından vurularak Türkiye'de tedavisi gerçekleştirilen Ali Deyfullah adlı Libyalı, hareketinden önce yaptığı açıklamada, Kaddafi döneminde çok eziyet çektiklerini ve direnme zamanı gelince Kaddafi rejimine karşı savaştıklarını söyledi. En önemli isteklerinin özgürlüklerine kavuşmak olduğunu vurgulayan Deyfullah, ''Bundan sonra insan gibi özgürce yaşayacağız'' dedi. Tedavisinin ilk bölümünün tamamlandığını, bir ay sonra tedavisini tamamlamak için tekrar Türkiye'ye geleceğini dile getiren Deyfullah, ''Türk yetkililere çok teşekkür ederim. Bizim için ellerinden geleni esirgemediler. Türk doktorlarına teşekkür ederiz'' diye konuştu. Libya'nın İstanbul Konsolosluğu görevlisi Abdülmecit Ali de ülkedeki savaşta yaralı sayısının 55 bini aştığını, 30 bini aşkın kişinin öldüğünü kaydederek, ''Bunun sonunda insan gibi yaşamak istiyoruz. Türk Hükümetine, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerine ve doktorlara teşekkür ediyorum'' diye konuştu. İstanbul İl Sağlık Müdür Yardımcısı Ercan Özgül de Libya'dan 31 Ağustos tarihinde İstanbul'a getirilen yaralıların bir kısmının tedavilerinin tamamlandığını, 22 yaralı ve 6 refakatçinin bugün Bingazi'ye gönderileceğini kaydetti. Özgül, yaralıların çoğunun ateşli silah yaralanması vakasıyla Türkiye'ye getirildiğini, ortopedik ve yanıkla ilgili tedavilerin de yapıldığını, bazı hastaların ise tedavilerinin halen sürdüğünü söyledi. Ercan Özgül, Libya'dan dün İzmir'e 40 hastanın getirildiğini, bugün Libya'ya tedavi olan hastaları götürecek askeri uçağın 30 kadar hastayı alıp Ankara'ya getireceğini ifade ederek, Libyalı yaralıların tedavilerine çeşitli kentlerde devam edileceğini sözlerine ekledi.