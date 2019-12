-Tedavide ''yer-mekan'' tanımayan çadırlar HATAY (A.A) - 19.08.2011 - Sağlık Bakanlığı tarafından Somali'ye de gönderilen sahra hastaneler, sağladıkları imkanlarla sağlık hizmetlerinin yerinde sunulmasında mekan sorununu ortadan kaldırıyor. Sahra hastanelerinden biri ülkelerindeki karışıklıklardan saçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler için Hatay'da oluşturulan geçici çadır kentte hizmet veriyor. Dünyanın en modern çadır hastanelerinden biri olarak gösterilen Sağlık Bakanlığı'nın sahra hastanesi, Suriye'de yaşanan olayların ardından Hatay'ın Altınözü ilçesindeki Boynuyoğun köyünde kurulan geçici çadır kentte sağlık hizmetlerinin yerinde verilmesine imkan sağlıyor. 50 yatak kapasiteli sahra hastanesi 8 ayrı çadırdan oluşuyor. 6 konteyner ile taşınabilen çadır hastanenin kurulduğu alanda yaşanacak elektrik sıkıntısı da jeneratörle çözülüyor. Sahra hastanesinde erkek ve kadınlar için ayrı müşahede çadırları bulunurken, ayrıca her türlü tahlilin süratle yapılabilmesine imkan veren laboratuvar ünitesi yer alıyor. Acil durumlarda müdahale imkanı veren hastanesinde bir ameliyathane de bulunuyor. Ameliyathane, bir kentteki devlet hastanesinde bulunabilecek tüm imkanları doktorlara sağlıyor. Müdahale ve acil müdahale ünitelerini içinde barındıran sahra hastanesinde, doktorlar EKG ve şok cihazı ile kalp rahatsızlıklarına da müdahalede bulunabiliyor. Ayrıca, çadır ortamındaki havayı vakumlayarak saf oksijene dönüştürme özelliğine sahip cihaz ile her türlü şartta hastalara oksijen verilebiliyor. Dahiliye, çocuk hastalıkları uzmanı ve aile hekiminin poliklinik hizmeti verdiği muayene çadırları da sahra hastanesinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Ayrıca, röntgen çadırı sayesinde doktorlar hastaneye sevk etmeye gerek kalmadan istedikleri hastanın röntgen filmlerinin çekimlerini yapabiliyorlar. Muayene çadırlarının birinde ultrason cihazı ile kadın doğum polikliniği hizmeti veriliyor. Gebe vakalarının takibi bu çadırda kolaylıkla yürütülüyor. Öte yandan, kimyasal vakalarla ilgili yıkama çadırı olarak da bilinen dekontaminasyon bölümü sahra hastanesinin en önemli birimlerinden birini oluşturuyor. Bu çadırda, kimyasal serpintiye maruz kalmış hastalar önce arındırılıyor, ardından müdahale bölümlerine taşınıyor. Ağır iklim çadırlarından oluşan sahra hastanesi her bölümü için ayrı kurulan klimalar ile aşırı sıcaklarda da hizmet verilmesini kolaylaştırıyor. Hastanenin tam donanımla kurulumu 1ya da 2 gün sürüyor. Hatay'da kurulan çadır hastaneler ile 3 revirde günlük 300 hastaya hizmet verildiği, bugüne kadar 15 bin poliklinik hizmetinin sağlandığı bildirildi. Ayrıca, günlük 30 kişiye yatakta tedavi hizmeti verildiği de belirtildi.