'Tedavi olma hakkına' müdahale

T24- Almanya'da Stuttgart yakınlarındaki Donaueschingen kentinde bir diş doktoru, adı Cihat olan bir Türk hastayı muayene etmedi.





Schwarzwälder Boten gazetesinde yer alan haberde, 16 yaşındaki Cihat Çelik'in iki yıldır gittiği diş doktorunun kapalı olması nedeniyle, bölgedeki bir diğer diş doktoruna gittiği belirtilerek, hekimin genci isminden dolayı muayene etmemediği belirtildi.



Bu islamcı olmayanlara karşı savaş demektir

Kadın doktor yaptığı açıklamada, Cihat Çelik'in hasta listesinde önce adını gördüğünü ve "garip bir isim" diye düşündüğünü söyledi. Daha sonra bekleme odasına giden doktor, Cihat'a isminin gerçekten 'kutsal savaş' anlamına gelip gelmediğini sordu. Cihat anlamı doğrulayınca, odadaki dört kişinin önünde, "Bu durumda seni tedavi edemem. Bu İslamcı olmayan herkese karşı savaş ilan etmektir" dedi.

Cihat, isminin Türkiye'de sık kullanılan bir isim olduğunu ve öyle olmasa bile özgür bir ülkede herkesin istediği isme sahip olabileceğini söylese de doktoru ikna edemedi.



Cornelia Spitz ve Wiebke Bomas imzalı haberde, Türk ailenin doktor hakkında dava açacağı ifade edildi.



Baden Württemberg eyaleti Tabipler Birliğinin de doktorun bu davranışını alışagelmişin dışında bir durum olarak nitelendirdiği, Diş Doktorları Birliğinin de konunun meslek ve sözleşme hukukuna uyup uymadığı konusunda inceleme yaptığı belirtildi.



Baden Württemberg Sigorta Teşkilatı Doktorlar Derneği Başkanı Ute Maier de yaptığı açıklamada, isim ya da dini inancın tedavi için engel teşkil etmeyeceğini söyledi.



Berlin Antisemitizm Araştırma Kurumu araştırmacılarından Forscher Wolfgang Benz de bu hareketin kendisini ürküttüğünü ve bunun Almanya'da yaşayan Müslümanlara karşı yapılan kışkırtmaların meyvesini verdiğinin ispatı olduğunu söyledi.



Gazete ayrıca, diş doktorunun ilgili kurumlardan uyarı ya da para cezası alabileceğini kaydetti.