Tedavi için Küba'ya gidecek Osman Can'a Hopasporlu futbolculardan moral

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- TFF 3\'üncü Lig\'de mücadele eden Artvin Hopasporlu futbolcular ve teknik heyet, kemik erimesi (osteoporoz) hastalığına yakalanan, önümüzdeki günlerde de toplanan bağışla tedavi için Küba\'ya gidecek olan Osman Can Topal\'a (11) moral ziyaretinde bulundu.

Bursa\'da oturan Ramiz Nuri ve Zekiye Topal\'ın ilkokul 3\'üncü sınıfta okuyan çocukları Osman Can, 2 yıl önce bacaklarındaki ağrı nedeniyle hastaneye götürüldü. Osman Can\'a kemik erimesi hastalığı teşhisi konuldu. Bursa ve Ankara\'da çeşitli hastanelerde tedavi gören Osman Can sağlığına kavuşamadı. Memleketleri Artvin\'in Hopa ilçesine dönen aile, Küba\'da kemik erimesi tedavisinin uygulandığını öğrendi. Çocuklarının rapor ve biyopsi sonuçlarını İngilizce\'ye çevirerek bu ülkeye gönderen aile, tedavi için davet edildi.

TEDAVİ PARASI 2 GÜNDE TOPLANDI

Maddi imkanları yetersiz olan aile için Osman Can\'ın yengesi Sevgi Topal yardım kampanyası başlattı, banka hesabı açtı. Sosyal medya üzerinden duyurulan kampanyada Osman Can\'ın Küba\'da tedavi olabilmesi için gerekli para, 2 günde toplandı. Osman Can, bu ay içerisinde tedavi için Küba\'ya götürülecek.

TFF 3\'üncü Ligde mücadele eden Artvin Hopasporlu futbolcular ve teknik heyeti, Osman Can Topal\'a moral ziyaretinde bulundu. Ziyarette futbolcular ve teknik heyet, Osman Can Topal\'a, Artvin Hopaspor forması ve futbol topu hediye etti. Futbolcular Osman Can’a, Küba’dan sağlıklı bir şekilde geleceğine inandıkların söyleyerek, tribünde yerinin hazır olduğu söyledi. Ziyaretten ötürü mutlu olan Topal da kendisine verilen desteğe teşekkür etti.

