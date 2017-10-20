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Tedavi için Kayseri'ye gelen PKK'lı kadın terörist yakalandı

KAYSERİ, (DHA)- PKK/KCK terör örgütü üyesi kadın terörist, sahte kimlikle Kayseri'ye gelerek, geçirdiği hastalık nedeniyle tedavi oldu

20 Ekim 2017 13:13

KAYSERİ, (DHA)- PKK/KCK terör örgütü üyesi kadın terörist, sahte kimlikle Kayseri\'ye gelerek, geçirdiği hastalık nedeniyle tedavi oldu. Akrabalarının yanında bir süre kalan terörist kadın, polis ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı.
PKK/KCK terör örgütünün kırsal alan kadrolarına 2004 yılı içinde katılan H. Dikme, Kandil ve Kuzey Irak\'ın birçok kesiminde 11 yıl faaliyette bulunduktan sonra kırsal alanda yakalandığı hastalık nedeniyle terör örgütü yöneticileri tarafından Türkiye\'ye gönderildi. Hastalığının tedavisi yapılması için Kayseri\'ye gelen, çeşitli hastanelerde sahte kimlik kullanarak bir süredir tedavi gördüğü belirlenen ve Kayseri\'de yaşayan akrabalarının yanında bir süre saklanan H. Dikme Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve Özel Harekat polislerinin yaptığı operasyon sonucu yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili kadın teröristin sorgulanmasına TEM Şubesi\'nde başlandı.

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