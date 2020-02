Tedavi için İstanbul'a gönderilmek üzere Mardin Havalimanı'na getirilen ve uçağa alınmayan köpek yavrusu telef oldu

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- İSTANBUL\'a tedavi için gönderilmek üzere dün Mardin Havalimanı\'na getirilen ve uçağa alınmasına izin verilmeyen yavru köpek bugün telef oldu. Yavru köpeğin ölüm haberi sosyal medyada, hayvanseverlerin tepkisine yol açtı.

Tedavi edilmek üzere dün İstanbul’a gönderilmek için Mardin Havalimanı\'na götürülen ancak İstanbul uçağına alınmayan yavru köpeğin fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından duyuran Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Görevlisi ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İl Temsilcisi Veysel Öğdür, \"Elimde küçücük yavru bir köpek, hayatını kurtarmak için Mardin’den İstanbul’a göndermem gerekiyordu. Oradan oraya uçağa alınsın diye koşturuyorum. Yalvarıyorum. Bir görevli bile Allah rızası için yardımcı olmadı. Prosedürler vicdanınızın önüne geçmemeli. Yavru köpeğin aşıları, her türlü belgesi de tamamdı. Prosedürler uzun süreceği için yavru köpeği uçağa almadılar\" diyerek tepki göstermişti.

Köpeğin bugün ölmesi üzerine hayvanseverler sosyal medya üzerinden olaya tepki gösterdi. Havalimanında uçağın önünde bekletilen köpeğin fotoğrafını paylaşan hayvanseverlerden Tuğce Madayanti, \"Mardin havaalanından İstanbul’a tedavi için acil olarak getirilmesi gereken hasta bir köpek yavrusu, uçağa kabul edilmemiş. Yavru bu sabah vefat etmiş. Ölüme sebebiyet veren bu korkunç tutumunuzu, prosedürleriniz dışında nasıl izah edeceksiniz?\" diye tepki gösterdi.

Hayvanlar İçin Projeler Derneği ise sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

\"Bir insan evladı olsaydı uçağa alınmadığı için acılar içinde hayatını kaybeden, bugün tüm gazetelerde okur, televizyonda, haber bültenlerinde izlerdik. Bir kişiye daha bile olsa duyurmaya çalışmak bu fotoğrafa baktığında kalbi sızlayan her birimizin boynunun borcudur. Kimsesiz olduğu, parasız olduğu, çok gelişmemiş bir şehirde yaşadığı için hiç bir insan tedaviden mahrum kalmaz, mahrum bırakılmaz. Peki, sokak hayvanlarının bakımını ve refahını sağlamak kanunen belediyelerin sorumluluğunda ise bu miniğin sayısız katillerinden ilki sorumlu ilçe belediyesi değil midir? Dolayısıyla da, uzun yıllardır dört gözle beklediğimiz yasa güncellemelerini yapmak öncelikle yasa çıkarma gücü olanların işine gelmeyecektir. Çok üzgünüm. Tedavi için İstanbul’a getirmeye çalıştığımız ve durumu acil olan yavruyu dün çalışanlar uçağa kabul etmedi. Bu sabah kaybettik çalışanlarınızın o anki ruh hali, bizim bir canı kurtarmamıza engel oldu. Her şeyi hazırdı. Bunun telafisi yok.\"

Mardin Havalimanı yetkilisi, daha önce defalarca benzer şekilde hayvan taşıdıklarını belirterek, \"Mutlaka bir belgesi, bir aşısı ya da resmi evrakları eksik olduğu için görevliler almamış olabilir. Bugüne kadar onlarca, yüzlerce hayvan taşıdık, niye yavru köpeği taşımayalım ki?\" şeklinde bilgi verdi.



FOTOĞRAFLI