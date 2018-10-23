Tedavi gören kızı için saçını kestirdi

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede zorunlu olarak saçları kesilen Seda Nur\'a (24) destek olmak isteyen Kadir Şen, kızının doğum gününde sürpriz yaparak, kendi saçını da kestirdi.

İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Kontrol Otomasyon Mühendisliği Bölümü mezunu Seda Nur Şen, 26 Temmuz günü, Antalya\'daki Dumlupınar Bulvarı Ulusoy Caddesi\'nden yolun karşısına geçmek isterken, 07 EY 344 plakalı ekmek aracının çarpması sonucu ağır yaralandı. Sağlık görevlilerince ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne götürülen Şen, acil servisteki müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Yoğun bakımda geçen 41 günün sonunda ailesiyle görüşüp, seslere karşılık veren Seda Nur Şen\'in tedavisine, hastanenin fizik tedavi bölümünde devam ediliyor.

24\'ÜNCÜ YAŞINA HASTANEDE GİRDİ

Tedavisinin 90\'ıncı gününe rastlayan doğum gününü de dün hastanedeki odasında kutlayan Seda Nur\'u, en çok babası Kadir Şen\'in saçlarını kestirerek, yaptığı sürpriz sevindirdi. Seda Nur Şen\'in odasına doğum günü pastasıyla giren Kadir Şen, \"Kızımın devam eden tedavi sürecinde saçlarının kesilmesi gerekiyordu. Seda\'nın 24\'üncü doğum günü sürpriz yaptım, ben de saçlarımı onunki gibi kestirdim. Kızım beni böyle görünce çok mutlu oldu. Doğum günü pastasını da kestik kutladık. Seda\'dan ilgisini esirgemeyen bölüm hekim ve çalışanlarına da teşekkür ediyorum\" dedi.

\'HUKUKİ SÜRECİ DE TAKİP EDİYORUZ\'

Seda Nur\'un başındaki ameliyat yarasından dolayı saçlarının kesildiğini kaydeden Kadir Şen, \"Ben de ona doğum gününde hediye olarak saçlarımı kestirdim. Kızımın yanına öyle gittim, inşallah ikimizin de saçları aynı anda büyümeye devam edecek. Şu andaki süreçten mutluyuz. Çocuğumuz yanımızda, tedaviye olumlu cevap veriyor. Hukuki süreci de takip ediyoruz; ancak Seda\'nın sağlığı her şeyden önemli. Sanırım ilk dava yılbaşından önce görülecek. Bilirkişi keşif yapacak. Tespitlerden sonra da dava sürecek\" diye konuştu.

Kadir Şen, kızının 90 gündür hastanede tedavisinin sürdürüldüğünü belirterek, \"Seda Nur yoğun bakımdan çıktığında sağ tarafında kısmi felç vardı. Fizik tedavi bölümünde tedavisine başlandı. Bu dönemde sağ bacak ve kolunda hareketlenmeler başladı. Ameliyatlarını başarıyla gerçekleştiren doktorlarımıza teşekkür ediyorum\" dedi.

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