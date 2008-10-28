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Sağlık

Tedavi edilmeyen hiperaktivite okul başarısını düşürüyor

Zamanında tedavi edilmeyen hiperaktivite, çocuğun okul başarısını düşürüyor. Sosyal ilişkilerini ve özgüvenini zayıflatıyor.

28 Ekim 2008 02:00

Zamanında tedavi edilmeyen hiperaktivite, çocuğun okul başarısını düşürüyor. Sosyal ilişkilerini ve özgüvenini zayıflatıyor. Biyolojik, genetik ve psikososyal etkenlerin yol açtığı hiperaktivite, ilacın yanı sıra zihin ve dikkat geliştirici yöntemlerle tedavi edilebiliyor. Çocuk psikologları, hiperaktif çocuğu cezalandırma yerine 'oyundan mahrum etme' gibi yöntemleri öneriyor.

Hiperaktif çocuk boşanmaya neden oluyor

Annenin stresi bebeği hiperaktif yapıyor

Çocuğunuz aceleci, sabırsız, çok konuşan, söz kesen, dikkatsiz, ani tepki gösteren, durup dururken yola fırlayan, kurallara uymayan, başı sık derde giren, az uyuyan, unutkan, arkadaşlarınca dışlanan biri mi? Eğer bu sorunları sıkça yaşıyorsa evladınızda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olabilir.

Memory Center Nöropsikiyatri Merkezi'nden Uzman Çocuk Psikoloğu Hande Ertaş, Zaman gazetesine yaptığı açıklamada, hiperaktif çocukların yaşadığı problemlerin en önemlisinin dikkat eksikliği olduğunu vurguluyor. Ertaş'ın verdiği bilgiye göre bu çocuklar, normal ve normalin üstünde zekâya sahip. Ancak dikkat süreleri çok kısa olduğu için sıkça yaralanma ve kazaya maruz kalıyorlar. Bilgileri kullanmakta güçlük çekiyorlar. Bu durum başarılarının düşmesine, sosyal ilişki ve özgüvenlerinin zayıflamasına yol açıyor. Dikkatini toplayamadığı için zekâsını kullanamayan hiperaktifler sınıfta birinci olabilecekken gerilere düşebiliyor. Sosyal uyumda güçlükler yaşayan bu çocuklar, kurallara uymadıkları için sürekli eleştiriliyorlar. Hastalığın belirtilerinin 4-5 yaşlarında belirgin hale geldiğini belirten psikolog Ertaş, "Hiperaktif çocukların bebekliklerinde çok ağlayan, huzursuz, az uyuyan bebekler olduğu ve sonraki yaşlarda kolay sıkılan, sık sık oyun değiştiren, hareketli çocuklar oldukları bilinmekte." diyor. Hastalığın esas tedavisinin ilaçla yapıldığını ifade eden Ertaş, şunları kaydediyor: "Hiperaktivite, dikkat geliştirici 'nörobiofeedback' yöntemiyle de tedavi ediliyor. Ayrıca zihin ve dikkat geliştirme çalışmalarını kapsayan Reha-Com yöntemi dikkat eksikliği ve dürtüsellik problemlerinde etkili oluyor. Hastalık tedavi edilmediğinde ileriki yaşlarda unutkanlık, organize olamama gibi sorunlara yol açıyor."

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