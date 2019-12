Tedavi edilmeyen hepatit siroza dönüşebilir

Türkiye’de 4,5 milyon insan hepatit B olduğundan habersiz

Yrd. Doç. Dr. Şener yaptığı açıklamada, Türkiye'de ve dünyada en sık A, B ve C tipi hepatit hastalığının görüldüğünü söyledi.A tipi hepatit dışındaki diğer tiplerinin hiçbir bulgusunun olmadığına işaret eden Şener, "Özellikle B ve C tipi hepatitin mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Tedavi yapılmadan geçirilen her yıl, bu hastalığın siroza dönüşmesine neden olabilir" dedi.Yrd. Doç. Dr. Şener, hepatit hastalığının çok farklı sınıflamaları olduğuna değinerek, akut ve kronik olarak iki ana gruba ayrılan hastalıkla ilgili şu bilgileri verdi:"Akut hepatit daha çok karaciğerdeki enflamasyonun (Dokuların travmaya, bakteri veya virüs istilalarına ısınma, kızarma veya şişlikle tepki göstermesi) ani ortaya çıkıp, 6 ayda kaybolduğu tiptir. Eğer enflamasyon 6 aydan uzun sürüyorsa kronikleşmiş demektir. Hem akut hem de kronik sınıflamada yer alan hepatit çeşitleri mevcuttur. Örneğin A tipi hepatit akut olarak ortaya çıkarken, B ve C tipi hepatitler ise daha çok kronik tipte oluşur. A hariç, diğer hepatitler kronikleşebilir."Hepatit hastalığının halsizlik ve iştahsızlık gibi her enfeksiyonda görülen bulguları bulunduğunu anlatan Yrd. Doç. Dr. Şener, hastalığın kesin tespiti için mutlaka test yaptırılması gerektiğini vurguladı.Yrd. Doç. Dr. Şener, özellikle B ve C tipi hepatitte mutlaka tedavi olunması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:"Tedavi alınmadığında hem B hem de C tipi hepatitte karaciğerde yıkım süreci devam eder ve bunun ardından siroz gelişmesi sık görülür. Bu durumda ise karaciğer nakli kaçınılmaz olur. Bazen hastalar uzun süren ilaç tedavisinden bıkıp, tedaviden kaçıyorlar, ama bu durum sonucu fazla değiştirmiyor. Ben daha çok hastalarıma şunu söylüyorum (Şanslısınız eğer şeker hastası olsaydınız ömür boyu tedavi olmanız gerekirdi)."Tek korunma yolunun aşı olduğu hepatitte, erken teşhisin önem taşıdığını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Şener, hastalıktan korunmak için mutlaka berber, kuaför ve diş hekimi seçimlerinde hijyen kurallarına uyanların tercih edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.