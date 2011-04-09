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Politika

TEDAVİ EDİLENLER BİNGAZİ'YE DÖNÜYOR ANKARA (A.A)

09 Nisan 2011 15:02

-TEDAVİ EDİLENLER BİNGAZİ'YE DÖNÜYOR ANKARA (A.A) - 09.04.2011 - Tedavi için Türkiye'ye getirilen ve taburcu edilen 45 Libyalı, 1 Filistinli ile hayatını kaybeden 1 Libyalı ve 1 Mısırlının Ankara Feribotu ile Bingazi'ye dönmekte olduğu bildirildi. Başbakanlık Basın Merkezi internet sitesinde yer alan, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bilgi notunda, şöyle denildi: ''Mısır Hükümeti'nin talebi ve Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, Libya'daki Mısır vatandaşlarının tahliyesi Başkanlığımızın koordinasyonunda gerçekleştirilmektedir. Başkanlığımızın; Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri, İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları ile Denizcilik Müsteşarlığı arasında yaptığı organizasyon sonucu 9 Nisan Cumartesi günü Ankara Feribotu, İzmir'den Bingazi'ye hareket etmiştir. Tedavi için ülkemize getirilen ve taburcu edilen 45 Libyalı, 1 Filistinli ile hayatını kaybeden 1 Libyalı ve 1 Mısırlı Ankara Feribotu ile Bingazi'ye dönmektedir. Feribotta, 26 emniyet mensubu, 6 kişilik sağlık ekibi ile 2 kişilik TRT ekibi de yer almaktadır. Libyalıları Bingazi'ye bırakacak olan Ankara Feribotu, Misurata Limanı'na geçerek, Misurata-İskenderiye arasında yapacağı iki seferle Mısır vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştirecektir.''

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