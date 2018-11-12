Tedavi edilen kara akbaba ve çakır kuşu doğaya salındı

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de, yaralı ve bitkin bulunan kara akbaba ile çakır kuşu, hayvanat bahçesindeki tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği\'nce (IUCN) nesli NT (yakın tehdit altında) listesinde gösterilen ve 2,5- 3 metrelik kanat açıklığıyla Avrupa\'nın en büyük akbabası olan kara akbaba, Eskişehir\'de bitkin ve uçamayacak durumda bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince alınıp, Eskişehir Hayvanat Bahçesi\'ne getirilen 1 yaşındaki kara akbaba, veterinerler tarafından muayene edildi. Kara akbaba, tedavisi sonrası rehabilitasyon sürecine alındı. Aynı dönemde kanadından yaralı bulunarak, Hayvanat Bahçesi\'ne getirilen atmaca türü olan çakır kuşu da görevli personelce tedavi edildi.

Tedavi ile rehabilitasyonları tamamlanan kara akbaba ve çakır kuşu, Hayvanat Bahçesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince türlerinin yaşadığı bilinen bölgede yeniden doğaya bırakıldı.



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