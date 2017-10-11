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Tedavi edilen kaplumbağalar denize bırakıldı

Mehmet EZER/HATAY, (DHA)- HATAY sahillerinde yaralı olarak bulunduktan sonra tedavi edilen 3 Caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağası, sağlıklarına kavuşunca denize bırakıldı

11 Ekim 2017 20:57

Mehmet EZER/HATAY, (DHA)- HATAY sahillerinde yaralı olarak bulunduktan sonra tedavi edilen 3 Caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağası, sağlıklarına kavuşunca denize bırakıldı.
Bu yıl Hatay sahillerinde çeşitli yerlerinden yaralanmış 14 Caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağası bulundu. Yaralı kaplumbağalar, 2010\'da kurulan Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım ve Tedavi Merkezi\'nde (DEKİYM) tedavi altına alındı. Yaklaşık 3 ay süren tedavi sürecinin ardından 3 Caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağası, bugün törenle Samandağ sahilinden denize bırakıldı. DEKİYM Müdürü Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Cüneyd Çağlar ile çok sayıda hayvansever ve öğrencinin katıldığı törende, deniz kaplumbağalarının suyla buluşması heyecan yarattı.
Etkinlikte konuşan Prof. Dr. Muhammet Enes Altuğ, \"Bu yıl merkezimize 14 tane yaralı deniz kaplumbağası geldi. Bu türler, nesli tehlikede ve korunmakta olan türler. Bugün gönderdiğimiz 3 tane yaralı kaplumbağadan bir tanesinde olta vardı. Diğer ikisinde kafa travması yaralanmaları söz konusuydu. Kaplumbağalarımızı tedavi sonrası doğal ortamlarına gönderdik\" dedi. Daha önce 3 deniz kaplumbağasını denize bıraktıklarını anlatan Altuğ, diğerlerinin tedavisinin sürdüğünü söyledi.

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