TEDAŞ'ın ihmali bir cana mâl oldu

Tehlike yarattığı gerekçesiyle şikayet edilen ancak kaldırılmayan TEDAŞ hattı bir çocuğun ölmesine neden oldu.



Adana'da, evlerinin damının yakınından geçtiği için babasının "tehlike yarattığı" gerekçesiyle TEDAŞ'a dilekçe verdiği elektrik hattına, çamaşır asarken temas ederek hayatını kaybeden kız çocuğu, toprağa verildi.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Küçükdikili Mahallesi 129 Sokak'taki iki katlı evlerinin damında, 7 Nisan'da, çamaşır astığı sırada yakından geçen elektrik hattına kazaen dokunarak akıma kapılan ve ağır yaralanan Talat Hacıbekiroğlu İlköğretim okulu 8. sınıf öğrencisi Gülşah Demir (14), kaldırıldığı Numune Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.



Cenazesi Adlı Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından alınarak Mersin'in Tarsus ilçesinde toprağa verilen kız çocuğu için ailesi, yakınları ve okul arkadaşları gözyaşı döktü.



Adana Hipodromu'nda antrenörlük yaparak ailesinin geçimini sağlamaya çalışan baba Yaşar Demir (38), yeni satın aldıkları evde yaşadıkları olayın şokunu üzerlerinden atamadıklarını söyledi.



Kızının, inşaatı süren evlerinin damına çamaşır asmak üzere çıktığını belirten Demir, şöyle konuştu:



"Ben evde yoktum. Kızım, annesine yardımcı olmak istemiş, çamaşır asmak için dama çıkmış. Eşim damdan aşağıya inmesini istemiş. Birkaç saniye sonra da gürültü duyup pencereden bakan eşim, kızımızı yerde yatarken görmüş. Hemen hastaneye götürmüşler. Ancak 36 saat direnebildi. Eşim ve 3 çocuğumla birlikte, onun yokluğuna alışmamız mümkün olmayacak. Kızımın hayali doktor olmaktı."



‘9 Şubat’ta dilekçe vermiştim’



Yaşar Demir, bir bölümü damın üzerinden geçen elektrik hattının evden uzaklaştırılması için TEDAŞ'a, 9 Şubat'ta dilekçeyle başvuruda bulunduğunu dile getirdi.



Aradan geçen sürede herhangi bir çalışma yapılmadığını ileri süren Demir, şöyle devam etti:



"TEDAŞ yetkilileri gelip, masrafları karşılamamız halinde bu çalışmayı yapabileceklerini söylediler. Kabul ettik. İnceleme yapmak üzere geldiklerinde de eşim Ayşe Demir bir an önce gereğinin yapılmasını söyleyerek, herhangi bir olumsuzlukta kendilerinin sorumlu olacakları konusunda uyardı. Ancak bugün, yarın yapılacak derken kızım elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Kızımın ölümünden TEDAŞ sorumlu."

