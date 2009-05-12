TEDAŞ lojmanına kaçak elektrik!

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.'de skandal! Kuruma ait lojmanın 'kaçak elektrik' kullandığı ortaya çıktı. Sokaktaki elektrik direğine 'kanca' atan lojman sakinleri, apartman elektriğini bedavaya getiriyor



Akşam gazetesinin haberine göre; Adana'da yaptığı çalışmalarla kaçak elektrik kullanımını yüzde 9.78'e düşürmekle 'övünen' Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) personelinin oturduğu lojmana 'kaçak elektrik' çekildiği ortaya çıktı!



Kısa adı 'TEDAŞ' olan Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye bağlı Adana Bölge Müdürlüğü, bir yandan sorumluluk sahalarındaki kaçak elektrik kullanımını düşürmekle gururlanırken, diğer yandan kendi lojmanlarına kaçak elektrik veriyor.



Lojmanın bulunduğu sokaktaki elektrik direğine 'kanca' atılarak çekilen kabloyla, apartmanın asansör, merdiven ve çevre aydınlatması 'bedavaya' getiriliyor.



‘Kabloları 2007'de çektiler’



TEDAŞ'ın Yurt Mahallesi'nde bulunan lojmanlarında oturan bir apartman sakini, 'Birer projektör gücündeki aydınlatma lambaları, akşam saat 18.00'den sabah saat 08.00'e kadar yanıyor. Apartman içindeki lambalar ve asansör bilinçsizce kullanılıyor. Kabloları 2007'de çektiler. Bazılarının evlerindeki elektriği de kaçak kullandıklarından şüpheleniyorum. Bana aylık 60 TL'nin altında fatura gelmezken, bazılarına 10-15 TL arasında gidiyor' şeklinde konuştu.



TEDAŞ Adana Bölge Müdürü Mahmut Nimet Dalkır, geçen yıl verdiği bir brifingde, kaçak elektrik kullanımına karşı üstün bir mücadele verdiklerini, başarılı çalışmaları neticesinde önemli mesafeler kat- ederek, kaçak kullanım oranını, yüzde 9.78'e düşürmenin haklı gururunu yaşadıklarını dile getirmişti.



Kaçakla Mücadele Sorumlusu da lojmanda



TEDAŞ Adana Bölge Müdürü Mahmut Nimet Dalkır, “Gerekli birimlere talimat verdim. Arkadaşlar herhangi bir yasadışı durum varsa gerekeni yapacak. Soruşturma başlattık” dedi.



Öte yandan TEDAŞ Adana İl Müdürü ve aynı zamanda Kaçak ve Kaçakla Mücadele Bölge Sorumlusu Yusuf Ziya Karataş'ın da kaçak elektrik çekilen lojmanda oturduğu öğrenildi. Karataş, kaçak elektrik kullanımını tespit ettiklerini ve gerekli işlemleri başlattıklarını belirterek, 'Usulsüzlük var. Konuyla ilgili soruşturmayı en kısa zamanda başlatacağım. Çevre aydınlatmasını sağlamak için bir kaçak hat çekilmiş' dedi.

