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Yaşam

TEDAŞ kaçağı sona erdi!

Adana'da TEDAŞ'ın lojmanlarında ortak alan aydınlatmasında kullanıldığı belirtilen kaçak elektrik elektrik hattı söküldü.

13 Mayıs 2009 03:00

Adana'da TEDAŞ'ın lojmanlarında ortak alan aydınlatmasında kullanıldığı belirtilen kaçak elektrik elektrik hattı söküldü. 

TEDAŞ lojmanına kaçak elektrik!

Akşam’ın haberine göre; TEDAŞ Bölge Müdürü Mahmut Nimet Dalkı dün talimat vererek Yurt Mahallesi'nde bulunan lojmanlara bir ekip gönderdi. Sivil araçlarla lojmana gelen 7-8 kişilik teknisyen ve işçi ekibi, direğe tırmanacakları merdiveni civardaki bir inşaattan temin etti. Sokağın elektriğini kesmeye lüzum görmeyen ekip elemanları, kısa süren bir incelemenin ardından, kabloların kaçak elektrik kullanımı için döşendiğini tespit edip, amirlerine bilgi verdi. Ekipten bir işçinin hiçbir önlem almadan elektrik kablolarını çekerek kopardığı gözlendi.

TEDAŞ Adana İl Müdürü Yusuf Ziya Karataş ise, görevi süresince kaçak elektrik kullanımıyla ilgili amansız bir mücadele verdiğini dile getirerek, 'Çok üzgünüm. 19 senedir TEDAŞ'ta çalışıyorum ve bu zamana kadar her zaman başım dik, göğsüm ileride gittim. Soruşturmayı çok yönlü sürdürüyoruz' dedi.

Elektrik Mühendisi Sabah Bahçecioğlu ise kaçak elektriğin iki yıllık bedelinin yaklaşık 4 bin 500 TL olduğunu söyledi.

TEDAŞ, Adana'da Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. personelinin oturduğu lojmanlarda inceleme yaptı. TEDAŞ Genel Müdürü Haşim Keklik, 'Kaçak kullanım yok. O hatla lojmanların etrafı aydınlatılıyor. Dışarıdan lojmanların etrafını aydınlatmak için 3 lamba bağlanmış' dedi.

Keklik, bu aydınlatma bedelinin de ölçülerek faturalara yansıyacağını iddia etti. Keklik, uygulamanın yasal olduğunu da savundu.

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