TEDAŞ istedi, mahalleli kazdı

T24 - Diyarbakır’ın merkez Sur İlçesi’nde sık elektrik kesintileri görülürken, yeraltına alınan elektrik şebekesinde oluşan arıza nedeniyle günlerce karanlıkta kalan ailelerin başvurduğu TEDAŞ ekipleri, arıza olan sokak arasındaki yüksek gerilim hattının geçtiği yerleri kendilerinin kazması halinde arızanın daha kısa sürede giderileceğini söyleyince kazma kürekleri alarak kazıya başladı.





Merkez Sur İlçesi’nin en yoksul kesimlerinden Mardinkapı semtindeki Savaş Mahallesi Yumurtacı Sokak’ta oturanlar karanlıktan kurtulmak için 2 günden bu yana kazı yapıyor. Yaklaşık 4 ay önce yeraltına alınan elektrik şebekesinde sık meydana gelen arızalar nedeniyle ektrikleri kesilen abonelerin, başvurularına rağmen sorun giderilmedi. Bazı kişiler aldıkları gıda maddelerinin bozulmaması için evlerinin soğuk olan balkon ve damlarda koruma altına alırken, bir bölümü çocuklarını elektriklerin bulunduğu başka semtlerdeki yakınlarının yanına gönderdi. Şikayetlerin artması üzerine mahalleye gelen TEDAŞ arıza ekipleri yeraltına çekilen şebekenin bazı bölümlerinde arıza tespit etmesine rağmen bunun giderilebilmesi için yeterli ekip bulunmadığını belirterek, "Kazı ekiplerimiz yetersiz. Size sıra 15 günde ancak gelir. Arızanın bulunduğu yerleri kazarsanız, biz de gelip kabloları yenileriz" dediği öne sürüldü. Mahale sakinleri bunun üzerine gece yarılarına kadar çalışarak 2 günde kazma ve küreklerle sokaklarda yeraltı yüksek gerilim hattının geçtiği ana trafo yanına kadar yaklaşık 200 metrelik yeri kazdı.



Savaş Mahallesi Muhtarı Ahmet Şen, 6 günden bu yana mahaleleye elektrik verilmemesi nedeniyle perişan olduklarını belirterek, şöyle dedi:



"TEDAŞ’a başvurduk. Ekipler gelip ölçüm yaptı ve yer altındaki kabloda arıza olduğunu söyledi. Başta ’10 metrelik yerde arıza var’ dediler.10 metrelik yeri kazdık gelip tekrar ölçüm yaptılar ve kablo bağlandı. Ancak, yine arıza oldu. Tekrar gelip ölçüm yaptılar sonra ’Yer altından geçen kabloların tamamı yanmış. Arızanın giderilmesi için 15-20 gün gecikebiliriz. İmkanınız varsa kendiniz kazın’ dedi. Belediyeden kepçe istedik vermediler. Biz de işe koyulduk. İki gündür gece-gündüz çalışarak yüksek gerilim hattının geçtiği sokakları kazdık. Elektrik hattı 2 ayda nasıl arıza verir? aşırı yüklenmeden olduğunu söylüyorlar. Bu doğru değil. Firma kaliteli kablo kullanmadığı için bunlar oldu. Tehlikeli olmasına rağmen karanlıktan kurtulmak için mecburen kazdık."



Mahalle sakinleri yarın okulların açılacağını ancak çocukların her gece karanlıkta kalmaması için çalıştıklarını söyledi.



TEDAŞ Diyarbakır İl Müdürü Nihat Nurbaki ise, elektrik sorununun giderilmesi için sürekli çalışma içinde olduklarını, bu konuyla ilgili kendisinin bilgi bulunmadığını ve araştırma yapacağını söyledi.





