TEDAŞ dediğini yaptı, okullar karanlıkta

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Konya'da borcu bulunan ilköğretim okullarında elektrik kesintisi uygulanmaya başlandı. Meram Elektrik Dağıtış A.Ş. (MEDAŞ) tarafından Beyşehir, Seydişehir, Cihanbeyli ve Hüyük İlçeleri’ndeki bazı ilköğretim okullarının elektrikleri kesildi. Milli Eğitim Müdürü Halil Şahin, elektrik borçlarının ödenmesi ile ilgili MEDAŞ tarafından kendilerine tebligat yapıldığını belirterek, “Hatta bazı ilçelerimizdeki bir kaç ilköğretim okulunda elektrik kesildiği haberini aldık” dedi. İlköğretim okullarında elektrik kesintisi yapıldığını öğrenen bazı okul aile birliği yöneticileri de elektriksiz eğitimin düşünülemeyeceğini belirterek, “21’inci yüzyılda böyle bir uygulamanın yapılması çok acı” diye konuştu.Konya’da Meram Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (MEDAŞ) tarafından elektrik borcunu ödemeyen belediyeler ile birlikte ilköğretim okullarında da elektrik kesintileri uygulanmaya başlandı. Beyşehir, Seydişehir, Cihanbeyli ve Hüyük ilçelerinde bazı ilköğretim okullarının elektrikleri kesildiği öğrenildi. Daha önceki aylarda okulların su borçları ile ilgili konunun gündeme geldiğini ve yaptıkları çalışma sonrası bu sorunu çözdüklerini dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Halil Şahin, “Bize okullarımızda elektrikle ilgili de bir borç bulunduğu ve bu borcun ödenmesi gerektiği bildirildi. 3 milyon YTL’nin üzerinde borcumuz bulunuyor. Şu anda elektrik borcu bulunan belediyeler ve diğer resmi kurumlarda elektrik kesintisi yapılıyor. Okullarda bunun içerisine dahil. Hatta bazı ilçemizde bir kaç ilköğretim okulunda elektrik kesildiği haberini aldık. Medaş Genel Müdürü ve İşletme Müdürümüz ile görüştüm. Bir ödeme planının yapılıp genel müdürlüklere bildirilmesi kaydıyla bu sorunun aşılabileceğini söylediler” dedi.İlköğretim okulllarının birikmiş elektrik borçlarının ödenmesi için bütçelerinin yetersiz olduğunu belirten Şahin, “Bunların ödenebilmesi için genel bütçeden gelen ödeneklere İl Özel İdare bütçesinin de takviye edilmesi gerekiyor. Geçen yılki Özel İdare bütçemizden cari giderlere (elektrik, su) ödenek ayırtabilme imkanımız olmadı. Ama bu yıl bunun çalışmalarını yapıyoruz. Özel İdare bütçesinden eğer elektrik için ödenek ayrılırsa devlet kesesinden hiç bir kuruş faiz ödenmeden elektrik problemini de çözmüş olacağız. Belki bugün bir kaç okulumuzun elektrik kesintisi söz konusu olabilir ama önümüzdeki günlerde bu problemi çözüp bundan sonra da böyle bir problemin yaşanmayacağını düşünüyorum” diye konuştu.Elektrik olarak okulların faaliyetlerinin sürdürmesinin mümkün olmadığını dile getiren Halil Şahin, “Gittiğimiz her yerde çağdaş anlayış, bilgi teknolojileri, e-okul diyoruz. Bunlar elektriksiz olmuyor. Zaten devletin ilköğretimi zorunlu kılması ücretsiz olarak Anayasasına yerleştirmesi gibi bir esprisi de var. İlköğretimler de kamudur, diğeri de kamudur. Bir şekilde planlanıp programlanıp her iki kamu yetkililerininde bir araya gelip planlayıp programlayıp çözmeleri gerekiyor” dedi.MEDAŞ’ın okullarda gerçekleştirdiği elektrik kesintisinin genel bir uygulama olduğunu ve sadece okullara yönelik olmadığını belirten Şahin şunları söyledi:“Belediyelerin, sulama birliklerinin, kamu kurumlarının ve bu arada Milli Eğitime bağlı okulların borçlarından bahsediliyor. Zaten bizim orta öğretim kurumlarımızın bir bütçeleri var ve onlarda bir sıkıntımız yok. İlköğretim okullarımızın bütçeleri daha çok Özel İdare bütçesiyle alakalı. Geçmişten günümüze intikal eden elektrik borcu sıkıntısı bu. Okullardaki yapılan kesintilerin hiç bir resmi kurumu ayırmadan yapıldığına dikkat çekmek için gerçekleştiğini düşünüyorum.”Su ve yakıt giderlerinden sonra elektrik borçlarının da okul aile birliklerine yüklenmesinin büyük sıkıntılar doğuracağını belirten İhsan Özkaşıkı İlköğretim Okulu Okul Aile Birliği Başkan Yardımcısı Songül İyigün de, “Okul bütçemizde bazı giderleri karşılıyoruz ama büyük sıkıntılar yaşıyoruz. En kısa zamanda buna çözüm bulunmalı. Elektrik kesintisi olursa okullarda büyük sıkıntı çekilecek. 21’inci yüzyılda böyle bir uygulamanın yapılması çok acı” dedi.(