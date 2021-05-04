TEDAŞ'a elektrik faturası şikâyeti 3 yılda yüzde 941 arttı

Elektrik dağıtım şirketi TEDAŞ'a 2020 yılında faturalara yönelik şikâyetler, 2017 yılına oranla tam yüzde 941 arttı. Ayrıca her 100 TL’lik faturanın 30 TL’si şirketlerin kasasına gidiyor.

Türkiye'de 014’ten 2021 yılına kadar yurttaşın elektrik faturası 2,2 kat artarken elektrik faturasına yansıyan dağıtım bedeli ise üç kat büyüdü. Yurttaşın elektrik faturalarına ilişkin, “Harcadığımızdan fazlasını ödüyoruz” eleştirisi, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (TEDAŞ) verilerine de yansıdı.

Fatura şikayetleri arttı

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, TEDAŞ’ın faaliyet raporuna göre, 2017’de kuruma bildirilen toplam 12 bin 614 şikâyetin yalnızca 112’sini elektrik faturalarına yönelik şikâyetler oluşturdu. 2017 yılında kurum en çok, “genel aydınlatma” başlığı altında yapılan şikâyetlere muhatap oldu. 2018’de ise fatura şikâyetleri, 2017’ye oranla altı kat artarak, 643’e ulaştı. 2018 yılında yapılan tüm şikâyetler içinde fatura şikâyetlerinin payı yüzde 1,47 ile ifade edildi.

Elektrik faturalarına ilişkin şikâyetler, 2019 yılında üç haneli sayıları gördü. Buna göre, 2019 yılında toplam bin 101 elektrik faturası itirazı yapıldı. Fatura şikâyetlerinin toplam şikâyetler içindeki oranı yüzde 3,17’ye ulaştı.

Artış, 2020’de de sürdü. TEDAŞ’ın 2020 Yılı Faaliyet Raporu’na göre, yıl içinde bin 166 fa tura şikâyeti toplandı. 2020 yılında en çok, “genel aydınlatma” başlığı altında şikâyet toplayan kuruma, “yatırım şikâyeti” konulu 2 bin 92, “Elektrik kesintileri” konulu ise bin 319 şikâyet iletildi. Faturalara yönelik itirazlarda 2017 yılına oranla 2020 yılında yaşanan artış yüzde 941 olarak kaydedildi.

"Her 100 TL’nin 30 TL’si şirketlerin kasasına girdi"

Elektrik dağıtımının 2013 yılında 21 bölgeye bölünerek özelleştirilmesi, biriken borçları ve altyapı eksikliklerini beraberinde getirdi. Yurttaşların dağıtım şirketlerine ödediği bedel son beş yılda üç kat artarken altyapı eksiklikleri, elektrik kesintilerinin olağan hale gelmesine neden oldu. Yurttaşın elektrik için ödediği her 100 TL’nin 30 TL’si şirketlerin kasasına girdi.