Tecüvüzcülere karşı kadın prezervatifi

T24 - Bugünlerde Dünya Futbol Şampiyonası ile gündemde bulunmakla birlikte, dünyada tecavüzün en yaygın olduğu ülke olarak da bilinen Güney Afrika'da tecavüzcülere karşı “dişli kadın prezervatifi" geliştirildi. Prezervatifler, bütün dünyadan futbolseverlerin akın ettiği şu günlerde Güney Afrika'da deneme amaçlı olarak kullanılmaya başlandı.



Daily Mail'in haberine göre, Sonnet Ehlers isimli Güney Afrikalı bir doktor tarafından geliştirilen ve “Rape-aXe" adı verilen kadın prezervatifinin üzerinde diş yerine geçen ve penetrasyon sırasında penise takılan kancalar bulunuyor.



Kullanan kadınlara hiçbir rahatsızlık vermeyen “dişli prezervatif", buna karşılık tecavüzcü erkeğin hayatını cehenneme çeviriyor.



Habere göre, dişli prezervatifteki kancalar bir kez erkek cinsel organına takıldığında, tecavüzcü geri can acısıyla geri çekilse bile kendiliğinden çıkarılamıyor. Doktor Ehlers'in ifadesine göre, dişli prezervatif çıkarılmaya çalıştıkça erkek cinsel organının içine daha fazla gömülüyor. Tecavüzcünün tuvaletini yapması ve hatta yürümesi sırasında bile büyük acı veren dişli prezervatif ancak tıbbi müdahale ile sökülebiliyor.



Dolayısıyla hastaneye gitmek zorunda kalan tecavüzcü zorunlu olarak yakayı ele veriyor.



Doktor Ehler, futbol maçları dolayısıyla tecavüz olaylarının biraz daha artması beklenen ülkede deneme amaçlı olarak 30 bin prezervatifin kadınlara bedava dağıtıldığını açıkladı.



Denemelerin tamamlanmasında sonra dişli prezervatifler 1.50 sterlinden (yaklaşık 3.5 TL) satılacak.



Doktor Ehler'e göre, “dişli prezervatifler"in daha çok “şüpheli randevulara" gitmek zorunda kalan kadınlar tarafından kullanılacağını açıkladı.



Ancak yeni buluş bazı eleştirileri de beraberinde getirdi. Bazı güvenlik uzmanları bu uygulamanın tecavüz sırasında şiddeti daha da kışkırtabileceğini belirtiyor.







