'Tecüvüz' gerçeği vekilleri isyan ettirdi



HÜLYA KARABAĞLI / ANKARA T24



TBMM Kadın ve Aile Bireylerine Yönelik şiddetin Önlenmesi Alt Komisyonu’nda konuşan Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK)’ndan bir hakim anlattığı gerçek bir hayat öyküsüyle milletvekillerini isyan ettirdi. Parçalanmış ailelerin çocuklarının aile içi şiddet, cinsel istismar ya da tecavüze uğrayabileceği olasılıklarının ele alındığı toplantının konuk hakimi milletvekillerine, babası tarafından tecavüze uğrayan bir kız çocuğunu anlattı. Velayetin annede olmasına karşın kız çocuğunun 15 günde bir babasıyla kaldığını anlatan hakim, “Baba kızına tecavüz ediyor. Kızında bir şeyler olduğunu anne farkediyor. Tecavüz vakası böyle ortaya çıkıyor. Devlet, 21 yaşına kadar kızı koruma altına aldı” dedi.





Şener: Mahkeme kararları bakanlığa bildirilsin



Hakimin komisyon üyeleriyle paylaştığı gerçek yaşam kesitleri üzerine, bundan sonra nasıl bir süreç izlenebilir önerilerine zemin oluşturdu. Komisyon Üyesi Ordu Milletvekili İhsan Şener, kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet, çocuklara yönelik cinsel istismar, çocuğa yönelik fiziksel şiddet ve tecavüz vakalarında mahkeme kararlarının Ali ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bildirilmesini önerdi. Şener, bu tür kararların bakanlığa bildirilmesinin aile, çocuk ve kadını yakın takipte tutacağına dikkat çekti.







'İzleme yapılamıyor’



“ Biz de, mahkeme kararından sonra bir izleme yapılamıyor. Yani, izleme sorunu var” diyen Şener, bakanlığın sosyal hizmet uzmanları ve sosyal çalışmacıların bu tür sorunları çözmede kullanabileceğini dikkat çekti.

‘Her mahalleye sosyal hizmet uzmanı’

Şener’e göre, her mahallenin bir sosyal hizmet uzmanı sorumlusu olabilir. Uzman, mahallerde psikolojik bozuklukları olan kişileri izleyebilir ve erken tedavide rol oynar. Böylelikle, kişilerin bir başkasına zarar verme olasılığı en aza indirgenebilir.



