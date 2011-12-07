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Yaşam

'Tecüvüz' gerçeği vekilleri isyan ettirdi

HSYK hakiminin alt komisyonda anlattığı aile içi tecavüzü örneği vekilleri dehşete düşürdü...

07 Aralık 2011 02:00


HÜLYA KARABAĞLI / ANKARA T24

TBMM Kadın ve Aile Bireylerine Yönelik şiddetin Önlenmesi Alt Komisyonu’nda konuşan Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK)’ndan bir hakim anlattığı gerçek bir hayat  öyküsüyle milletvekillerini  isyan ettirdi.  Parçalanmış ailelerin çocuklarının aile içi şiddet, cinsel istismar ya da tecavüze uğrayabileceği olasılıklarının ele alındığı toplantının konuk hakimi milletvekillerine,  babası tarafından tecavüze uğrayan bir kız çocuğunu anlattı. Velayetin annede olmasına karşın kız çocuğunun 15 günde bir babasıyla kaldığını anlatan hakim, “Baba kızına tecavüz ediyor.  Kızında bir şeyler olduğunu anne farkediyor.  Tecavüz vakası böyle ortaya çıkıyor.  Devlet,  21 yaşına kadar kızı koruma altına aldı” dedi.


Şener: Mahkeme kararları bakanlığa bildirilsin


Hakimin komisyon üyeleriyle paylaştığı gerçek yaşam kesitleri üzerine,  bundan sonra nasıl bir süreç izlenebilir önerilerine zemin oluşturdu.  Komisyon Üyesi  Ordu Milletvekili İhsan Şener,  kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet,  çocuklara yönelik cinsel istismar, çocuğa yönelik fiziksel şiddet  ve tecavüz vakalarında mahkeme kararlarının Ali ve Sosyal  Politikalar Bakanlığı’na  bildirilmesini önerdi.  Şener,  bu tür kararların bakanlığa bildirilmesinin aile, çocuk ve kadını yakın takipte tutacağına dikkat çekti.


'İzleme yapılamıyor’


 “ Biz de, mahkeme kararından sonra bir izleme yapılamıyor.  Yani, izleme sorunu var” diyen  Şener,  bakanlığın sosyal hizmet uzmanları ve sosyal çalışmacıların bu tür sorunları çözmede kullanabileceğini  dikkat çekti.

‘Her mahalleye sosyal hizmet uzmanı’

Şener’e göre,  her mahallenin bir sosyal hizmet uzmanı sorumlusu olabilir.  Uzman, mahallerde  psikolojik bozuklukları  olan kişileri izleyebilir ve erken  tedavide rol  oynar. Böylelikle, kişilerin bir başkasına zarar verme olasılığı en aza indirgenebilir.

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