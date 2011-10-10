Tecavüzü öven sprey reklamları şoke etti!







Ahmet Küçük - T24





Kadına yönelik şiddet, taciz ve tecavüz haberlerinin arttığı son günlerde, bir internet sitesinde erkeklerin “kadınları bayıltarak” cinsel ilişkiye girmelerine hatta tecavüz etmelerine “imkan veren” bayıltıcı sprey pazarlandığı ortaya çıktı.



www.bayiltici-sprey.tk adresinden “hizmet veren” internet sitesinde erkeklerin kadınları “elde etmesine yardımcı olan” bayıltıcı sprey pazarlandığı belirlendi.



“Amerika’dan ithal” sloganıyla pazarlanan spery için sitede “Her Erkeğin hayalini süsleyen elde etmek istediği bir bayan vardır ama çoğu zaman çabaları olumsuzlukla sonuçlanır. Bu noktada erkek farklı yollara başvurmaya çalışır bazen başı derdede girebilir yinede bayanı beraber olmaya ikna edemez. Ama artık Crossfire Bayıltıcı Sprey var, bu bayıltıcı sprey ile istediğiniz bayanı çok rahat bi şekilde elde edebilirsiniz. Sprey'dan çıkan gaz kişiye narkoz etkisi vererek kokuyu aldığı andan sadece 5 saniye sonra bayıltır. 1 saat aralıksız etkisi vardır” deniliyor.

“Tarafımızdan denenmiş ve 50-60 kullanımlıktır”



Sitede pazarlanan spreyin tanıtımı için yayınlanan metinde, firmanın spreyi test ettiği ve “50-60 kullanımlık” olduğu vurgulandı. Speryin sözde “faydaları” da anlatılarak, “Bayılan kişi üzerinde herhangi bir yan etki göstermez, sağlığına zarar vermez. Hayvanlar üzerindede etkilidir. Hayvanların bayıltılması gereken durumlardada spreyi kullanabilirsiniz” açıklaması yer aldı.



Firmanın spreye “çok güvendiği” de belirtilerek, “Ürünümüze o kadar çok güveniyoruz ki etkisini göstermez ise 20 gün para iade garantisi” vurgusu da es geçilmemiş!

Kullanıcı yorumları da dehşet verici!



Sitede yer alan kullanıcı yorumları da ürünü hangi amaçla pazarlandığını açıkça ortaya koyuyor.



İşte sitede yer alan bazı yorumlar:



Saadet E. - Adıyaman

Bu ürünü almadan önce çok tedirgindim açıkcası, ama aldıktan sonra çok işime yaradı eşimin benimle cinsel ilişkiye girmek istememesi beni çıldırtıyordu. Üzerinde denedim ve sonuç gerçekten mükemmel :) 1 adet daha sipariş verdim tşkler



Tamer E. - Sakarya

Ürün 3 günde elime geldi. denemedim değil kız arkadaşımda denedim korka korkam ya birşey olursa diye ama söyledikleri gibi 1 saat bayıldı uyanmadı mükemmeldi saygılarımla



Selim P. - İzmir

Arkadaşlar ürün gerçekten mükemmel, telefonda verdiği destekten dolayı hakan bey'e çok teşekkürler. ürünü kullandım spreyi sıkmamla hatunun gözlerini kısıp bayılması bir oldu denılebilir düşünen arkadasların tereddütsüz almasını öneririm



Kamil O. - Edirne

vala ben aldım halamın kızına sıktım yaklaşık 4 san ssonra halamın kızı guzumun ünunde pat diye yere düştü ama ben bişey yapmadım sadece denedım inanılmaz bır şey bu şimdı bunu her buluşmamda kullanıcam acayıp bısey tavsıe ederım



Faruk A. - İstanbul

Burdaki yorumlara bakarak sipariş verdim açıkçası işe yarayacağını düşünmüyordum. Kız arkadaşımı çok arzuluyordum. Sprey geldıkten 1 gün sonra evime çagırıp ürünü burun kısmına sıktım ve sevgilim kollarıma düştü gerisini sormayın :) tavsiye ederim ürün çok çok iyi



