Tecavüzle yargılanıyordu; Benjamin Mendy, kefaletle serbest bırakıldı

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City’de forma giyen Fransız sol bek Benjamin Mendy, tecavüz suçundan dolayı yargılandığı davada kefaletle serbest bırakıldı.

4 aydır cezaevinde olan Mendy, bugün Chester Crown Mahkemesi’nde yapılan özel bir duruşmada Yargıç Patrick Thompson tarafından kefaletle serbest bırakıldı ve basın mahkeme salonuna alınmadı.

Mendy’nin kefaletle serbest bırakılmasına rağmen ‘sıkı’ koşullara tabi olacağı aktarıldı. İngiliz basınında yer alan haberde, Mendy’nin en erken Haziran ayında duruşmaya çıkacağı belirtildi.