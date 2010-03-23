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Yaşam

Tecavüzle suçlanan sunucu yakalandı

Almanya'nın en tanınmış hava durumu sunucusu Jörg Kachelmann "sevgilisine tecavüz ettiği" suçlamasıyla tutuklandı.

23 Mart 2010 02:00

T24 - Almanya'nın en tanınmış hava durumu sunucusu Jörg Kachelmann "sevgilisine tecavüz ettiği" suçlamasıyla tutuklandı.



Kachelmann, Olimpiyat Oyunlarıyla ilgili yayın yaptığı Kanada'nın Vancouver kentinden Almanya'ya dönüşünde Frankfurt Havaalanı'nda gözaltına alındı. Ünlü sunucu, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisine bir tartışmadan sonra tecavüz etmekle suçlanıyor. İsviçreli olan Kachelmann, Alman 1. televizyon kanalı ARD'de akşamları yayımlanan ana haber bülteninden sonra eğlenceli bir şekilde verdiği hava durumu tahminleriyle ülke çapında tanınıyor.

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