'Tecavüze uğrayanların yüzde 50’si 18 yaş altındaki çocuklar'

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, ‘20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde, çocuk işçiliğinden, istismar ve tecavüze uğrayan çocukların durumuna dikkat çekti. Buna göre, Türkiye’de, tecavüz ve taciz gibi cinsel saldırı suçları son beş yılda yüzde 30 arttı. Tecavüze uğrayanların yüzde 50’si 18 yaş altında. Bunların yüzde 90’unu kız, yüzde 10’unu erkek çocuklar oluşturuyor. Cinsel istismara uğrayan çocukların sadece yüzde 27’si durumunu bir başkasıyla paylaşabiliyor.

‘Türkiye’de 27 bin kayıp çocuk var’

Türkiye’nin BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni, 1990 yılında imzaladığını ve 1995 yılında yürürlüğe koyduğuna dikkat çeken Yüceer, çocuk sömürüsünün her alanda kendini hissettirdiğine dikkat çekti ve bu yöndeki rakamları verdi. Buna göre, 6-14 yaş grubunda çalışan çocuk sayısı 292 bin kişi iken, 15-17 yaş grubu arasında çalışan çocuk sayısı 601 bindir. Bu çocukların yarısından fazlası okula gitmezken, kalan bölümü hem okuyup hem de çalışmak zorundadır. TÜİK rakamlarına göre 27 bin kayıp çocuk var.

‘128 bin 866 çocuk gelin’

Erken yaşta evliliklerin yaygın olarak görüldüğü Türkiye’de, her 3 evlilikten biri ‘çocuk evlilik’. Son üç yılda 18 yaş altında evlenenlerin toplam sayısı 134 bin 629. 18 yaşını doldurmadan evlenen erkek sayısı ise 5 bin 763, kız çocuklarında bu sayı 128 bin 866’dır.

Yüceer’in, Dünya Çocuk Hakları Günü değerlendirmesi şöyle:

Devlet kendi denetimi ve emaneti altındaki yerlerde bile çocuklarımızı koruyamamakta, yetiştirme yurtlarında çocuklarımızın fuhuşa sürüklenmesi, cezaevlerinde tecavüze uğraması vicdanları kanatmaktadır.

Çocuklara daha iyi bir yaşam ortamı hazırlamak amacı ile imzalanan, çocuk haklarının korunması açısından çok önemli bir kilometre taşı olan sözleşmenin kabulünden bugüne kadar geçen sürede, çocukların karşı karşıya kaldıkları hak ihlalleri ne yazık ki hala devam etmektedir.

Bunun içindir ki; 20 Kasım, çocuklarımıza nasıl daha yaşanılabilir bir gelecek bırakacağımızı, onlar için neler yapabileceğimizi bir kez daha düşünmek zorunda olduğumuz gündür.

Çocuklar, dünyanın pek çok yerinde işkence ve kötü muameleyle karşı karşıya kalmakta, savaşlarda ve silahlı çatışmalarda öldürülmekte, cinsel istismara maruz kalmaktadır.

Milyonlarca çocuk yoksulluk yüzünden, sokaklarda yaşamak zorunda bırakılmaktadır.

Ülkemizde de durum dünyadan pek farklı değildir.

Türkiye’de de çocuklar, dünyadaki yaşıtları gibi aynı ihlallerle karşı karşıya kalmaktadır.

Bu istatistikler ışığında Türkiye’de çocuk hakları konusunda kat edilecek çok fazla mesafe olduğu açıktır.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde çocuklarımızın ve tüm dünya çocuklarının, çocukluklarını tam olarak yaşayacağı, koşup, oyun oynayacağı bir dünya özlemimizi bir kez dile getiriyoruz.