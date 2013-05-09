Tecavüze uğrayan H.İ., sessizliğini mektup yazarak bozdu

Tecavüze uğrayan kızı için hukuk mücadelesi başlatan baba Ahmet İ.'ye sosyal medyada destek çığ gibi büyürken, bugüne kadar yaşadıklarını kimseye anlatmayan 16 yaşındaki tecavüz mağduru H.İ ilk kez sesini duyurdu.



'Şimdi kendim için adalet istiyorum. Sesime ses verin' diyen H.İ'nin mektubunu babası Ahmet İ. Facebook sayfasından paylaştı.



Kızımdan sizlere mektup var



Merhaba hiç tanımıadığım insanlar ve babam .



Sizler beni babamın KIZIM İÇİN ADALET İSTİYORUM çığlığı ile tanıyorsunuz.



Ben H.İ

Hikayemi internetten, gazetelerden haberlerden dinlediniz sizlerle beraber bende tekrar tekrar dinledim okudum bazen anladım bazen eleştirilere anlam veremedim ama dinledim. Ben sustum babam konuştu SESİM, NEFESİM ,ÇIĞLIGIM oldu BABAM

Bu defa babam konuşmasın babam anlatmasın ben anlatayım yaşadıklarımı hissettiklerimi

Ben H.İ

Yaşım 14-15 yaşadıklarım yaşımdan büyük yaşıtlarım gibi oyun hikayelerim, okul anılarım, doğum günü hatıralarım yok artık! Silindi aklımdan. Rüyalarımda olan ne varsa bir gecede silindi gitti. Yaşımdan büyük yaşadıklarım hatırladıklarım artık. Yarın 7 mayıs ve benden çok babamın mahkemesi var. Benim yaşımdan da küçüktü N.Ç. GÖRDÜM OKUDUM BAKTIM KORKUYORUM şimdi babamın çığlığı yetecek mi beni kurtarmaya.

Davama bakacak hakimlerin kızları var mıdır bilmem. Yoksa bile kız yeğenleri vardır. Diliyorum bir an için bakmışlardır onların yüzüne ancak öyle anlarlar belki ne yaşadığımı.

Çok tuhaf. Ben bir ögrenciydim. Ödev yapmam gereken bir saatte tanımadığım insanlara mektup yazıyorum. En çok edebiyat öğretmenim okusun isterdim. Acaba konpozisyon değerlendirmesine alsaydı mektubumu, kaç verirdi bana.

BEN H.İ

Hiç bilmediğim bir yasayla o korkutucu gecede yaşadığım şeyin ardından yaşımın bir gecede 16-17 olduğu rızamın olduğunu söyleyen yasalar ve amcalar bir gecde büyüdüm demek ama benim daha okulum bitmedi oyunlarım yarıda kaldı nasıl büyütünüz beni

Nasıl karar verdiniz büyüdügüme. Boyum da aynı benım saçımda uzamada ki nasıl büyüdüm ben bir gecde bana da söyleyin nasıl büyüdüm nasıl büyütünüz beni .



Ben H.İ

Yaşından büyük cümleler kurmayı örgendim rezil bir gecede

Benim için açılan internet sayfalarında tanımadıgım insanların elinde 'H.İ için adalet istiyoruz' yazıl bır kağıtla çekilmiş resimler gördüm . Birinde ASLA YALNIZ YÜRÜMEYECEKSİN yazıyordu okuyunca aklıma direk babam geldi evet o varsa yalnız değilim ve sizler hiç tanımadığım insanlar annelerim, ablalarım ,abilerim, ve babam, babalarım

Sizler de ve daha niceleriniz,

Ben H.i

Bugüne kadar babamın adalet istediği kızı

Ben H.İ 'aaaa bu o mu' diye yüzüme anlamadığım bir bakışla baktıkları kızım evet o benım

Babası Ahmet İ.'nin 'Kızım için adalet istiyorum' diye ortalığı tırnakladığı kızı evet o benim ben H.İ

Annesiyle okula, sinemalara gitmesi gerekirken karakollara , hastaneler, mahkemeye, avukatlara gitmek zorunda bırakılan evet işte o benim doğru tanıdınız. Bildiniz.

Ama bilmediğiniz geceleri korkuyla uyuyamadığım artık örgenci olmadığım artık hep yaşımdan daha büyük görüldüğüm …..

Evet ben H.İ bugune kadar babasının KIZIM İÇİN ADALET İSTİYORUM dediği kızı

Şimdi ben H .İ kendim için ADALET İSTİYORUM SESİME SES VERİN



Zanlı 9 günde serbest bırakıldı



Sarayköy İlçesi'nde yaşayan Ahmet İ., 16 yaşındaki kızı H.İ.'nin akrabası A.Ç.'nin tecavüze uğradığını iddia ederek geçen şubat ayında şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan A.Ç. önce nöbetçi mahkemece tutuklandı, ardından, üst mahkemeye yapılan itiraz sonucu 9 gün sonra serbest bırakıldı.

A.Ç.'nin tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalmasına tepkili olan Ahmet İ., sosyal paylaşım sitelerinde 'Kızım İçin Adalet İstiyorum' isimli bir platform oluşturarak imza kampanyası başlattı.

Kampanyaya destek veren yaklaşık 60 bin kişiden destek geldi, imzalar toplandı. Türkiye genelinde çok sayıda sivil toplum kuruluşundan da babaya destek verirken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin de twitter hesabından konuyla ilgilendiğini ve davaya müdahil olacaklarını açıkladı. Bakanlık ayrıca tecavüz zanlısı için mahkemeye “Tutuklu yargılayın” başvurusunda bulunup, müdahil oldu.