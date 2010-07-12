Tecavüze uğrayan çocuk ve bebeğine devlet sahip çıkacak

T24 - Zihinsel ve bedensel engelli olarak 1994 yılında doğan A.Y. yerleştirildiği Antalya Yetiştirme Yurdun'da bir güvenlik görevlisi tarafından tecavüze uğradı. Olayın duyulması ardından A.Y'nin izini kaybettirmek isteyen Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, A.Y'yi Kars'taki yurda gönderdi. Buradan da Siirt'e nakli sırasında geçirdiği trafik kazasında eli ve ayağı kırılan, kaza sonrası kaldırıldığı hastanede yapılan kontrollerde de hamile olduğu anlaşılan 16 yaşındaki A.Y. ve doğum sonrası çocuğuna devlet sahip çıkacak.



Antalya Yetiştirme Yurdunda kalırken tecavüze uğrayan ve 3.5 aylık hamile olduğu belirlenen 16 yaşındaki A.Y.’nin bebeğine devlet sahip çıkacak.



Antalya’nın Serik İlçesi'nde 1994 yılında zihinsel ve bedensel engelli olarak dünyaya gelen A.Y., babasının uyuşturucudan sabıkalı olması nedeniyle Antalya Yetiştirme Yurdu'na yerleştirildi. Yurtta barınan A.Y.’ye iddiaya göre, 4 ay kadar önce bir güvenlik görevlisi tecavüz etti. Olayın duyulması üzerine yine iddiaya göre Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, A.Y.’nin izini kaybettirmek için Kars’a gönderdi. Kars Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de bir süre barındırdığı A.Y.’yi, Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf’ın Kars’a gelmesi üzerine Siirt’e göndermek için yola çıkardı. İl Müdürlüğü bünyesinde çalışan iki temizlikçi kadın eşliğinde 8 Temmuz günü gönderilen A.Y., Sarıkamış’ın Karakurt Köyü yakınlarında otobüsün kaza geçirmesi üzerine yaralandı. Trafik kazasında bir eli ve ayağı kırılan A.Y., Kars Devlet Hastanesi Ortopedi Servisine kaldırıldı ve burada hamile olduğu anlaşıldı.





CHP'li Öğüt ilgileniyor





Olayı Ankara’da öğrenen CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt, 9 Temmuz günü Kars Devlet Hastanesi Ortopedi Servisinde tedavi gören A.Y.’yi ziyaret etti. Tecavüz edenin ismini bilmediğini anlatan ve gözyaşı döken A.Y.’nin durumunu Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf’la görüştüğünü açıklayan Milletvekili Ensar Öğüt şu bilgiyi verdi:



“Bakana, ‘tecavüze uğrayan zihinsel ve bedensel engelli çocuk, doğuracağı bebeğine nasıl bakacak?’ diye sordum. Devlet Bakanı, A.Y.’nin Siirt’teki kadın sığınmaevine yerleştirileceğini ve hamile olduğu için sürekli doktor kontrolü altında tutulacağını söyledi. Bakan Selma Aliye Kavaf, ‘Bebek ve annesi doktor kontrolunda olacak. Doğumdan sonra çocuğu devlet sahiplenecek’ dedi. Ayrıca, tecavüz edinin ortaya çıkarılmasını da bakandan istedim.”





