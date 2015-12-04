Tecavüze uğrayan çocuğun avukatı: Göz boyamak için bütün erkek sanıklar takım elbise giymiş

Adana'da 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen ve aralarında bir siyasi partinin eski ilçe başkanın da bulunduğu 31 tutuklunun duruşmaya takım elbiseyle katılması dikkat çekti. Küçük kızın avukatı Ebru Çatıkkaş durumu "Mahkemenin gözünü boyamak” olarak değerlendirdi.

Son dönemde, kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz duruşmalarında erkek sanıkların takım elbise giydikleri gerekçe gösterilerek iyi hal indiriminden yararlanmaları basında yer almış ve eleştirilere neden olmuştu.

Adana'nın Yumurtalık İlçesi'nde 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan 31 kişinin yargılanmalarına Ceyhan Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. 2 ile 35'er yıl arasında değişen hapis cezaları istenen sanıkların duruşmaya takım elbiseyle katılması dikkat çekerken, küçük kızın avukatı Ebru Çatıkkaş, "Mahkemenin gözünü boyamak için" dedi.

Haberler.com’da yer alan habere göre; Yumurtalık İlçesi'ne bağlı bir köyde oturan ilköğretim 8'inci sınıf öğrencisi G.S.Ç., iddiaya göre geçen haziran ayında okuldaki bir arkadaşına erkeklerle zorla ve para karşılığında cinsel ilişkiye girdiğini anlattı. Bu öğrencinin okul müdürüne durumu bildirmesi üzerine polise haber verildi. G.S.Ç. ifadesinde, kendisiyle aynı köyde oturan bir siyasi partinin eski ilçe başkanı 60 yaşındaki V.Y.'nin her sabah okula giderken kendisine harçlık verdiğini, bir defasında da pansiyona götürüp zorla cinsel ilişkiye girdiğini söyledi. V.Y.'nin bu olayın ardından kendisiyle cinsel ilişkiye girmeye devam ettiğini belirten G.S.Ç., ilçede aralarında öğrencilerin ve yetişkinlerin de bulunduğu erkeklerle para karşılığında ilişkiye girdiğini, bazı kişilerin de para, hediye karşılığı kendisine fuhuş yaptırmak istediğini anlattı. Küçük kızın ifadelerinin ardından polis, 2'si kadın 31 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin tümü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İlk tecavüz eden kişiye, “Dede” diyordu

Olayın ardından başlatılan soruşturma sonunda savcı, şüpheliler A.Y., Y.G., Y.B.K., A.G., A.S., R.Ö., A.P., M.Ç., D.B., İ.B., N.T., G.K., D.G., M.V., H.G., Y.K., G.Y., M.C.G., E..E., ve V.Y. ile yaşı küçük 11 kişi hakkında 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı, hürriyetten yoksun kılma ve çocuğu fuhşa teşvik' suçlarından 2 ile 35'er yıl arasında değişen hapis cezası istemiyle Ceyhan Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. Davanın iddianamesinde, G.S.Ç.'nin ilçede '5 milyoncu S.' diye tanıdıkları R.Ö.'nün de küçük kızı Kuşadası'na götürerek fuhuş yaptırmak istediği yer aldı. Küçük kızın ilk tecavüzü, 'Dede' diye hitap ettiği V.Y. tarafından dondurma alma bahanesi ile gerçekleştirdiğini öne sürdüğü belirtilen iddianamede bakire olmadığı ve ruh sağlığının bozulduğu da belirtildi.

Aralarında 2 kadın sanık da var

Tutuklu 31 sanığın yargılanmasına Ceyhan Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. İlk duruşmaya 2 kadın sanık tutuklu oldukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile mahkeme salonuna bağlanırken, 29 sanık salonda yer aldı. Mahkeme başkanı G.S.Ç.'nin etkilenmemesi için, salona almayarak ifadesini sanıklardan sonra alacağını belirtti. Sanıkların kimlik tespitleriyle başlayan duruşmada daha sonra iddianame okunurken, küçük kızın avukatı Ebru Çatıkkaş, ayrıntılı ifade alınmamasını talep etti. Mahkeme başkanı bu talebi kabul ederek, "Bu konuda biz de aynı hassasiyeti gösteriyoruz. Çocuğumuzu mağdur etmek istemiyoruz" dedi.

Takım elbiseli sanıklar

Öte yandan sanıkların tamamına yakınının takım elbise giymesi de dikkat çekti. Sanıkların takım elbiseyle duruşmaya katılmalarını değerlendiren avukat Çatıkkaş, "Sanıkların erkek olanların hepsi takım elbise giymiş, mahkemenin gözünü boyamak için" dedi.