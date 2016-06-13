"Tecavüze uğradım" diye polise giden kadın, zina gerekçesiyle sınır dışı edildi

Katar'ın başkenti Doha'da tecavüze uğradığı gerekçesiyle şikayette bulunmak için gittiği polis tarafından "zina suçlamasıyla" gözaltına alınan Laura adlı Hollandalı kadının şartlı salıverilerek, sınır dışı edilmesi kararlaştırıldı.

Doha'da 14 Mart'tan bu yana tutuklu bulunan kadın, pazartesi sabahı mahkemeye çıktı. Duruşmayı Hollanda'nın Doha Büyükelçisi Ywette Eechoud da izledi.

Mahkeme, Laura'yı "evlilik dışı cinsel ilişki ve alkollü içki kullanmaktan" 1 yıl hapis ve 750 euro para cezasına çarptırdı. Hollandalı kadının 750 euroluk para cezasını yatırmasının ardından şartlı olarak salıverilmesini ve derhal sınır dışı edilmesine karar verdi.

Laura'ya tecavüz ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Suriye asıllı erkek zanlı ise, 140 kırbaç cezası aldı. Bu kişiye, "zina" suçu için 100, alkollü içki kullandığı için de 40 kırbaç cezası uygulanacak.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, para cezasının bir an önce ödenerek Laura'nın kısa sürede ülkesine dönmesinin sağlanacağını bildirdi.

Tecavüz mağduru olmak da 'zina' sayılıyor

Geçen mart ayında meydana gelen olayla ilgili Laura'nın avukatının verdiği bilgiye göre; Laura bir arkadaşıyla birlikte Katar'a tatile gitti. Bir otelin barında dans etmek için kalktığı sırada içkisine uyku hapı atıldı. Suriye kökenli bir kişi tarafından yarı baygın şekilde otelden çıkarılan Laura, götürüldüğü bir apartman dairesinde tecavüze uğradı. Sabah kendine geldiğinde durumu fark eden genç kadın, 14 Mart'ta Katar polisine giderek şikayetçi oldu. Ancak polis, Laura'yı "içki içmek ve zina yapmakla" suçlayarak gözaltına aldı.

Katar yasaları gereği, tecavüz de "zina" sayılırken; hem kadın hem de tecavüz zanlısı "evlilik dışı cinsel ilişki" nedeniyle suçlu kabul ediliyor.

Polis, Hollandalı kadının yanı sıra tecavüz zanlısını da tutukladı. Zanlı, ifadesinde tecavüz iddialarını reddetti. Laura'nın kendi isteği ile birlikte olduğunu öne süren tecavüz zanlısı, ilişki sonrası para istediğini, para vermediği için kendisini tecavüzle suçladığını iddia etti. Zanlının ailesi, Hollandalı kadına, "tecavüzcüsü ile evlenmesini" önerdi. Aile, bu durumda suçlamanın düşeceği ve her ikisinin de serbest kalacağını söyledi. Laura'nın avukatı bu öneriyi kabul etmeyeceklerini açıkladı.