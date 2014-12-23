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Dünya
Deutsche Welle

Tecavüze uğradılar, köle edildiler

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) IŞİD’in kaçırdığı, işkence ve tecavüz ettiği Ezidi kadınlarla ilgili bir rapor hazırladı.

23 Aralık 2014 11:52


Raporda yer alan bilgilere göre IŞİD, Irak'ta kaçırdığı yüzlerce Ezidi kadını seks kölesi olarak kullandı. Kadınlar cihatçılarla zorla evlendirildi, onlara hediye edildi ya da satıldı. Mağdurların bazıları aşağılamalara dayanamayarak intihar noktasına geldi.

Uluslararası Af Örgütü raporu IŞİD tarafından kaçırılan 40 kişiyle konuşularak hazırlandı. Radikal İslamcı örgütün kontrolü altındaki bölgelerden gelen veriler de "Cehennemden Kaçış" başlıklı raporu doğruluyor.

Raporda yer alan bilgilere göre Musul'da tutulan 19 yaşındaki Ceylan tecavüze uğramamak için intihar etti. Ceylan ile birlikte tutulan ve daha sonra IŞİD'in elinden kaçıp kurtulmayı başaran bir kız çocuğu Uluslararası Af Örgütü'ne şunları anlattı: “Bir gün bize dans kıyafetleri getirdiler; bizden yıkanmamızı ve bu kıyafetleri giymemizi istediler. Ceylan banyoda bileklerini kesti ve kendini astı. Çok güzeldi. Bir adamın kendini alacağını biliyordu, o yüzden kendini öldürdü.”

27 yaşındaki Vefa zorla evlendirilmemek için kendisi ve kız kardeşinin eşarplarını boğazlarına doladıklarını ve birbirlerini asmaya çalıştıklarını anlattı. Odada bulunan diğer iki kız uyanarak iki kadının intihar etmelerine engel oldu. Vefa olaydan sonra bayıldı ve günlerce konuşamadı.

Sincar Dağı'ndan ailesiyle birlikte kaçırılan ve kendisinin iki katı yaşındaki bir adam tarafından tecavüze uğrayan 16 yaşındaki Randa "IŞİD hayatımızı mahvetti. Aileme ne oldu? Onları bir daha görüp göremeyeceğimi bilmiyorum” dedi.

Seks kölesi olarak kullanılan kadınların birçoğunun reşit olmadığı, 14, 15 yaşında ve daha küçük kız çocuklarının IŞİD'in mahkumiyeti altında bulunduğu belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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