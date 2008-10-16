T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Tecavüze uğradığını ölmeden önce söyledi

Evlendiği gece bakire çıkmadığı için evine gönderilen ardından da kendini av tüfeğiyle vuran 15 yaşındaki Fatma’nın ölmeden önceki son sözü, "9 yaş

16 Ekim 2008 03:00

Evlendiği gece bakire çıkmadığı için evine gönderilen ardından da av tüfeğiyle kendini vuran 15 yaşındaki Fatma’nın son saatlerinde annesine 9 yaşındayken tecavüze uğradığını itiraf ettiği öğrenildi

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Saygılı köyünde bekâret yüzünden canına kıyan 15 yaşındaki Fatma Korkmaz'ın, 9 yaşındayken komşusunun tecavüzüne uğradığı ortaya çıktı. Evlendiği gece "Bakire değil" diye gönderildiği baba evinde av tüfeğiyle canına kıyan Fatma'nın, intiharından hemen önce annesine 6 yıldır sakladığı sırrını açıkladığı öğrenildi.

Acılı anne Emiş Korkmaz, "Damadım olacak oğlan, kızıma deliler gibi aşıktı. Birbirlerini seviyorlardı. 'Ben onsuz yaşayamam' diyordu. İstemeye geldiklerinde kızımıza sorduk. O da 'Beni verin, yoksa kaçarım' dedi" diye konuştu.
Olay gecesi kızına ne olduğunu sorduğunu belirten acılı anne, 'Ben hiçbir şey yapmadım, ondan başkasıyla birlikte olmadım. Sadece söylemediğim bir şey vardı. İlkokul 3'e giderken komşumuzun oğlu bana bir kötülük yapmıştı, ama o zaman kan gelmemişti' dediğini söyledi.
Gözaltına alınan damat İsa A.'nın da aralarında bulunduğu 3 kişi ifadelerine başvurulduktan sonra serbest bırakıldı.
Savcılık, tecavüz iddiasıyla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. Otopside genç kızın bakire olmadığı ve bekâretinin çok eski bir tarihte bozulduğu belirlendi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24