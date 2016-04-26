Tecavüze uğradığını iddia eden çocuğu, şüphelinin yakınları öldüresiye dövdü!

İzmir'de, iki yıl boyunca tecavüze uğradığı iddia edilen bir çocuk, kendisine tecavüz ettiği öne sürülen kişi ve ailesi tarafından öldüresiye dövüldü.

Çocuğun tecavüze uğradığını, öğretmenine anlatılmasıyla ortaya çıktı ve 'küçük yaştaki çocuğa cinsel istismarda bulunmak ve hürriyetinden yoksun kılma' suçundan dava açılan şüpheli M.K., tutuklanmayarak mahkemece serbest bırakıldı. Tecavüz zanlısı, “Sorunları vardı. Bende bir baba olarak ona yakınlık gösterdim. Bana iftira atıyor" diyerek iddiaları reddetti. Çocuğun babası, oğlunun mağdur olduğu raporla tespit edildiğini vurgulayarak "Oğlum bu olaylardan öldükten sonra mı kurtulacak" diye sordu.

Hürriyet’in haberine göre, akıllara durgunluk veren olay, İzmir'de yaşandı. İddiaya göre, olay 2014 yılında meydana geldi. O zamanlar 13 yaşında olan K.Ç., ailesiyle sorun yaşadığı sıralarda babası A.Ç.'nin arkadaşı M.K.'ya yakınlık gösterdi. Yine iddialara göre çocuğu aracıyla Kuşadası'na götüren M.K., içki içirdikten sonra çocuğa araç içerisinde tecavüz etti. M.K., K.Ç.'nin iki yıl boyunca peşini bırakmayarak zorla tecavüz etmeyi sürdürdü.

“Babamın arkadaşı bana içki içirip tecavüz etti”

Olay sonrası 13 yaşındaki K.Ç.'nin psikolojisi bozuldu. Çocuğun durumunu fark eden öğretmenleri K.Ç. ile görüştü ve akıl almaz olayı öğrendi. Çocuk kendisine yakınlık gösteren öğretmenlere, "Bana babamın arkadaşı içki içirip tecavüz etti. Sonra tehdit ederek iki yıl boyunca benimle ilişkide bulundu. Bazen beni Basmane'de bulunan otele götürüyordu" dedi. Olay sonrası öğretmenler durumu aileye bildirdi. Aile ise konuyu savcılığa taşıdı. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli M.K., çelişkili ifadeler vererek "Sorunları vardı. Bende bir baba olarak ona yakınlık gösterdim. Bana iftira atıyor" diye konuştu.

Serbest bırakıldı

Olayı derinlemesine inceleyen savcılık, tecavüz mağduru çocukla sık sık telefonla görüştüğünü tespit etti. 'Küçük yaştaki çocuğa cinsel istismarda bulunmak ve hürriyetinden yoksun kılma' suçundan dava açılan şüpheli M.K., tutuklanmayarak mahkemece serbest bırakıldı.

Öldüresiye dövdüler

Öte yandan olayın üzerinden iki yıl geçmesine rağmen M.K. mahkemece tutuksuz yargılandı. Davanın açılmasından sonra şüpheli ve ailesi şuan 15 yaşında olan M.K'yı tenha bir köşede kıstırdı. Şüpheli M.K., eşi ve çocukları, K.Ç'yi, "Neden şikayetçi oldun" diyerek öldüresiye sopalarla dövdü. Aldığı sopa darbeleriyle yere yığılan çocuk, dayaktan bayıldı. Bu sırada olaya şahit olan vatandaşlar çocuğu ailenin elinden kurtardı. 'Öldü' diye bırakılan çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Çocuğun babası A.Ç.'de, daha önce aileden dayak yediğini öne sürdü. A.Ç., olay hakkında şöyle konuştu:

"Oğlumun mağdur olduğu raporla tespitli. Davadan vazgeçmemiz için bize baskı yapılıyor. Ben iki kez, oğlum ise bir kez sopayla dayak yedi. Oğlum bu olaylardan öldükten sonra mı kurtulacak."