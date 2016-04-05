Tecavüze uğradığı iddia edilen 3 yaşındaki Arda Cemal için 'adalet' kampanyası

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde annesinin merdivenden düştüğünü iddia ederek hastaneye götürdüğü 3 yaşındaki Arda Cemal'in tecavüze uğradığı şüphesi üzerine soruşturma başlatıldı. 11 gün yoğun bakımda kalan Arda Cemal hayatını kaybederken sosyal medyada ' # ArdaCemaliçinADALET' hastagiyle kampanya başlatıldı.

Çayırova’ya bağlı Yeni Mahalle’de oturanG.K., 19 Mart tarihinde 3 yaşındaki oğlu Arda Cemal'in merdivenden düştüğünü iddia ederek, Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne götürdü. Çocuğu muayene eden doktorlar, vücudundaki morluklar ve bağırsaklarındaki yırtılma nedeniyle tecavüze uğramış olabileceğinden şüphelenerek polise haber verdi. Gözaltına alınan G.K. ile nikahsız yaşadığı M.Ç. çıkarıldıkları mahkeme tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek sonuçlara göre adli kontrol şartı ile serbest bırakıldılar.

‘Düştü’ denilen 3 yaşındaki çocuk öldü; tecavüze uğradığı şüphesi var!