Tecavüze uğradı, bıçakla boğazından ve başından yaralandı, ölüme bırakıldı!

Aksaray'da 17 yaşındaki S.I., çalıştığı kuaförden çıkıp evine giderken, iddiaya göre iki kişi tarafından kaçırılıp, boş bir arazide tecavüze uğradı. Saldırganlar daha sonra genç kızın başına sopayla vurup, bıçakla boğazı ve kafasından yaralayarak ölüme terk edip kaçtı. Kanlar içinde ana yola çıkan genç kız, yoldan geçen sürücülerden yardım isteyip ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Pınar Mahallesi Kavurmacı Caddesi’nde meydana geldi. Kuaförde çalışan S.I., işten çıkıp evine gitmek üzere yürümeye başladı. Evine yaklaşık 200 metre kala genç kızın yanına bir otomobil yanaştı. Otomobilden inen 2 kişi, iddiaya göre genç kızı zorla otomobile bindirip kaçırdı.

S.I.’yı Sağlık Beldesi yakınlarında boş bir araziye götüren saldırganlar, burada genç kıza tecavüz etti. Kızdan kurtulmak isteyen saldırganlar sopayla kafasına vurup, bıçakla boğazın ve kafasından yaralayıp ölüme terk edip kaçtı.

Kanlar içinde ana yola çıktı

Kanlar içinde baygın düşen S.I., bir süre sonra kendine gelince güçlükle ana yola kadar çıkıp, geçen sürücülerden yardım istedi. Genç kız çağrılan ambulansla Aksaray Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan S.I.’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay yerinde incelemede bulunan polis, verilen eşkal doğrultusunda şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı. İl genelinde tüm mobesse ve yol güzergahındaki güvenlik kameraları incelemeye alındı.