Tecavüze teşvik gibi beraat kararı

Kasklı sapığın 2001'de tecavüz suçlamasıyla Ankara'da yargılandığı ve beraat ettiği ortaya çıktı. 2 öğrencinin şikâyeti üzerine 7 yıl hapis istenen davada, deliller, "yeterli, kesin ve inandırıcı" bulunmamış.



Ankara'da 5 çocuğa tecavüz ettiği, 2 çocuk ve 2 kadına da ise tecavüz girişiminde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan operacı kasklı sapığın, 7 yıl önce okul arkadaşlarına da tecavüz ettiği gerekçesiyle yargılandığı ortaya çıktı.



2 genç kızın mahkemedeki itiraflarına karşın Ağır Ceza Mahkemesi Şahin Ö.'yü ilginç gerekçelerle beraat ettirdi.



Babası emniyet müdürüydü



Babası emniyet müdürü olan sapık Şahin Ö.'nün avukatı, aynı zamanda İnsan Hakları Derneği Kurucusu olan Zeki Tavşancıl, savunmasında çok tartışılacak gerekçeler ileri sürdü. Avukat Tavşancıl, tecavüz değil, rızayla cinsel ilişki olduğunu kanıtlamak için İtalya'da da çok tartışılan "kot pantolon" örneğini verdi ve "Kot pantolon tecavüzü olağanüstü zorlaştıracak bir giysidir" dedi.



7 yıl önce ceza alsa belki onlarca genç kızı kurtaracak davanın öyküsü şöyle:



Kızlar okulu terk etti



Okul arkadaşlarına tecavüz: Emniyet müdürü Haluk Ö. ve öğretmen Ayhan Ö.'nün oğlu olan Şahin Ö.'nün, Hacettepe Üniversitesi Konservatuvar öğrencisi iken 5 kız arkadaşına okulda tecavüz ettiği öne sürüldü. Kızlardan çoğu okulu bırakmak zorunda kaldı.



Önce bara götürdü: Şahin Ö. 2001 Nisan ayında gözüne kestirdiği bir kızı önce bara götürüp birlikte içki içti. Ardından "notaları almak gerek" diyerek birlikte okula döndü. Gece odanın kapısını kilitleyip tecavüz etti, bağırınca da kızın sırtını ısırdı.



Rektöre şikâyet: Genç kız birkaç gün korkup sustuktan sonra başına gelenleri okul müdürüne anlattı. 8 gün sonra doktor raporu alındı, ancak tecavüz tespit edilemedi, doktor sadece sırtındaki ısırık izini rapora geçirdi. Genç kızın şikâyeti üzerine rektörlük soruşturma başlattı.



Savcı 7 yıl istedi: Genç kızın başvurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Savcısı Arif Ökemen, "zorla ırza geçme" suçlamasıyla Şahin Ö. hakkında en az 7 yıl hapis istemiyle dava açtı.



Her şeyi anlattılar: Dava sırasında, sürpriz bir tanık ortaya çıktı ve hem dilekçeyle hem de duruşmada, 1999'da Şahin Ö.'nün kendisine okulda tecavüz ettiğini, ancak tehditler nedeniyle korktuğu için şikâyetçi olmadığını açıkladı. Genç kızlar, bağırmalarına ve direnmelerine rağmen okuldaki odada zorla tecavüze uğradıklarını bütün ayrıntılarıyla anlattılar.





