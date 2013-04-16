Tecavüze karşı elektrikli sütyen

Hindistan'ın Madras kentindeki SRM Üniversitesi'nde havacılık mühendisliği eğitimi gören Manisha Mohan tecavüze yeltenecek kişiye 3800 kilovat elektrik verecek bir sütyen geliştirdi.

Manisha Mohan, "Herşeyden önce bu sistem, iki katlı kumaşın içine yerleştiriliyor ve saldırıya hedef olan kadına yalıtım sağlanmış oluyor. Ayrıca sıkma, kavrama düzeylerinin basıncı da ayarlanıyor. Olağan bir kucaklaşma sırasındaki basınç, sütyende gizli gereci harekete geçirmek için yeterli değil. Ayrıca bir kadının kendisini güvende hissetmediği bir ortamda devreye sokabileceği bir düğme de bulunuyor." diyor.

Mohan ve arkadaşları tecavüz eylemlerine karşı geliştirdikleri kadın iç çamaşırlarını daha kullanışlı hale getirmeye çalışıyor. Sütyene yerleştirilen elektrikli cihazlar hala fazla büyük bunların küçültülmesi gerekiyor. Girişimci gençler, bluetooth teknolojisinden de yararlanarak söz konusu sütyenle akıllı telefon uygulamaları arasında bağlantı kurmaya da çalışıyorlar. Girişimleri şimdilik gelişim sürecinde. Başarılı olurlarsa, satışa geçmeyi tasarlıyorlar.

Mohan, "Dünyanın her yerinde, geç ya da çok erken saatlerde bile, bütün kadınların sokaklarda güven içinde yürüyebilmelerini istiyorum. Kırsal kesimlerde yaşayan kadınlara da güven duygusu aşılayabilmeyi hedefliyorum. Düşlerimin hiçbirini henüz gerçekleştirmedim, dolayısıyla bir başarı elde etmiş gibi hissetmiyorum kendimi daha. Ama birçok kadın projeye güvendiğini dile getirdiği için de, ayrı bir sorumluluk taşıyorum" diyor.

BBC TÜRKÇE