'Tecavüze direnmek' saldırganlara ceza indirimi getirdi!

Isparta'nın Sütçüler İlçesi Beydili Köyü'nde oturan Mustafa G., evlenmek istediği, ancak kendisini reddeden 19 yaşındaki Durdu Ayşe A.'yı kaçırmaya karar verdi. Mustafa G., 19 Eylül 2012 tarihinde yolda ağzını kapatıp zorla otomobile bindirdiği Durdu Ayşe A.'yı, bir yayla evine götürdü. Mustafa G.'ye, ağabeyi Ümit Yaşar G. ile amca oğlu Hüseyin G. ve Soner K. da yardım etti.

İki ay alıkoydular

Mustafa Kozak’ın DHA’da yer alan haberine göre, kaçırdığı kıza yayla evinde tecavüz etmek isteyen Mustafa G., Durdu Ayşe A.'nın kendisine direnmesi üzerine bunu gerçekleştiremedi. Ertesi gün yine tecavüz girişiminde bulunan G., yine amacına ulaşamadı.

Genç kız sinir krizi geçirince kaçtılar

Olaydan sonra Durdu Ayşe A.'nın sinir krizi geçirmesi üzerine Mustafa G. ile beraberindekiler dağ evinden ayrılıp Antalya'daki bir adreste saklanmaya başladı. İki ay süren takipten sonra Durdu Ayşe A.'nın tutulduğu adresi öğrenen yakınları, durumu polise bildirdi. 6 Kasım 2012'de polisin operasyonuyla yakalanan 4 şüpheli hakkında 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ile 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından dava açıldı.

Yargıtay 9 yılı çok buldu

Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sonunda Hüseyin G. ile Soner K. hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 7'şer yıl 6'şar ay hapis, diğer sanıklar Mustafa G. ile ağabeyi Ümit Yaşar G. hakkında ise 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 7'şer yıl 6'şar ay hapis cezası, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan ise 9'ar yıl hapis cezası verildi. Ancak Yargıtay, tecavüz girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığı gerekçesiyle 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan verilen 9'ar yıllık cezaları bozdu.

Cezada takdir indirimi

Karar üzerine sanıklar 'nitelikli cinsel saldırı' yönünden yeniden yargılanmaya başlandı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan verilen raporda, Durdu Ayşe A.'nın bekaretini koruduğu belirtildi. Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar görülen davanın karar duruşmasında, Mustafa G. ile ağabeyi Ümit Yaşar G. hakkında verilen ceza, cinsel saldırı teşebbüs aşamasında kaldığı için 4'er yıla düşürüldü. Ancak suç birden fazla tekrarlandığı için dörtte bir oranında artış yapılarak, ceza 5'er yıla çıkarıldı. Bundan takdir indirimi yapan mahkeme, cezayı 4'er yıl 2'şer aya düşürüldü. Yattıkları süre nedeniyle bu suçtan tahliyelerine karar verilen sanıklar, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan' 7'şer yıl 6'şar hapis cezaları olduğu için tahliye edilmedi.