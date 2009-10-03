Tecavüzden tutuklandı 'Beni ilişkiye zorladı' dedi

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne alkol komasına girdiği için getirilen kadın öğretmen G.T.'ye acil servis tuvaletinde tecavüzden tutuklanan temizlik görevlisi Hayri G., “Beni ilişkiye o zorladı” iddiasında bulundu. Cinsel saldırı suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak olan Hayri G., kendisinin de G.T.'den şikayetçi olduğunu söyledi.

İstanbul'daki bir okulda İngilizce Öğretmeni olarak görev yapan G.T., geçen 11 Ağustos tarihinde Antalya'da tatillerini geçirdikleri otelde bir kadın arkadaşıyla birlikte aşırı derecede alkol aldı. Alkol komasına giren G.T., saat 03.00'de AÜ Hastanesi'ne getirildi.



G.T. kusmak isteyince, hastanede taşeron şirketine bağlı olarak hasta taşıma işinde çalıştırılan Hayri G., tarafından kusabilmesi için tuvalete götürüldü. Bir süre sonra acil servis odasına dönen G.T, acil servis sorumlu hekimine, Hayri G.'nin tuvalette kendisine tecavüz ettiğini söyledi. Şikayet üzerine acil servis sorumlu hekimi, durumu hastane polisine bildirdi. Gözaltına alınan Hayri G., tutuklandı ve hastanedeki işine de son verildi.

‘Olay bayanın zorlamasıyla oldu'

Tecavüz sanığı Hayri G., savcılıktaki ifadesinde G.T.'yi suçladı. Hayri G., ifadesinde şu iddialarda bulundu: “Saat 03.00 sıralarında A.D. ve G.T. adlı iki kadın geldi. Yanlarında refaketçi yoktu. Acil serviste bayan çıplaktı. Üzerinde sadece iç çamaşırı vardı. Üzerine pike örttüm. Saat 03.30 sıralarında G.T. adlı hasta kapıya kadar çıkıp, lavaboya gitmek istediğini söyledi. Kendisine yardımcı olmamı, başının döndüğünü söyledi. Kolundan tutarak onu hastabakıcı odasının arka bölümündeki tek kişilik tuvalete götürdüm. İçeri girdik. Ben dışarı çıkacaktım, bayan ‘Başım dönüyor külodumu indiriver’ dedi. Külodunu indirdim, klozete oturdu. Ben dışarı çıktım. 5 saniye sonra beni geri çağırdı ve ‘İşim bitti, yardım et kalkayım’ dedi. Daha sonra ‘Dur yıkayayım’ dedi ve musluğu açıp yıkadı, peçete ile kurulamamı istedi. Ben de peçete ile bayanın vajinasını kuruladım. Bu sırada elini penisime attı ve pantolonumu aşağı indirdi. ‘Benimle ilişkiye girmeni istiyorum’ deyip, suntaya dayanıp beni üzerine çekti. İçine boşalmadım. Olay bayanın zorlamasıyla ve kendi istediği ile olmuştur.” Hayri G., tuvaletteyken bir mesai arkadaşının “Çık dışarı” diye bağırdığını duyduğunu belirterek, “Bayan bırakmadığı için çıkamadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Bana iftira atan ve ilişkiye zorlayan G.T.'den şikayetçiyim” dedi.

‘Cinsel saldırı’ suçlamasıyla hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Hayri G.'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.