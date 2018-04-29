Tecavüzden suçlu bulunan Hint guruya 10 yıl hapis cezası

Hindistan'da bir mahkeme, 2002'de iki kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle Cuma günü mahkeme tarafından suçlu bulunan Gurmeet Ram Rahim Singh adlı guruyu (Sanskritçede "öğretmen" veya "usta" anlamına geliyor) 10 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Pazartesi günü mahkemenin kararı sonucu birçok eyalette protestoların büyüyeceği endişesiyle, ülkede güvenlik önlemleri artırıldı.

Tarikatın merkezi sayılan Haryana eyaletinin Sirsa ilçesi ile Pencab eyaleti dahil birçok bölgede, sokağa çıkma yasağı getirildi.

Güvenlik amacıyla, Ram Rahim'in tutulduğu Haryana'nın Rohtak ilçesindeki hapishanede özel bir mahkeme kuruldu. Rohtak Emniyet Müdürü Navdeep Singh Virk, protestoların yeniden şiddetlenmesi halinde polis görevlilerinin ateşli silah kullanmaktan çekinmeyeceğini açıkladı.

Hint polis görevlilerine ise, gerekli gördüğü durumlarda "anında ateş etme" yetkisi verildi.

Başkent Delhi'de de güvenlik önlemleri artırılırken, Hindistan ordusu güçleri olası bir müdahale için hazır bekletiliyor.

Okul ve üniversiteler birkaç gündür kapalı. Perşembe günü getirilen internet yasağı ise 48 saat daha uzatıldı.

Başkent Delhi'ye de yayılan şiddet olaylarında iki tren vagonu, birçok araç ve medyaya ait yayın araçları ateşe verilmişti. Polis, kalabalığa göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etmişti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi yaşanan çatışmaları kınadı ancak iktidardaki Hindistan Halk Partisi, protestoları öngörerek önlem almamış olmakla eleştirildi.