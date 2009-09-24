Tecavüzden kurtulmak için 2'inci kattan atladı

Antalya'da tanıştığı iki gencin daveti üzerine yakında bulunan evlerine giden 24 yaşındaki Belaruslu rehber D.Z., kendisiyle grup seks yapmak isteyen gençlerden kaçmak için ikinci katta bulunan evin penceresinden atladı. Yaralı kadını motosiklete bindiren gençler H.G. ve M.L., hastane yerine kent meydanına bırakıp kaçtı. Vatandaşların hastaneye götürdüğü rehber tedaviye alındı, polisin yakaladığı iki genç tutuklanarak cezaevine konuldu.



İddiaya göre olay önceki akşam kentin en işlek noktalarından Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Bölgedeki 5 yıldızlı bir otelde turizm rehberi olarak çalışan Belaruslu D.Z. arkadaşlarıyla eğlendikten sonra kaldığı otele gitmek üzere ayrıldı. Meydana gelen genç rehber, burada yeni yapılan parkta oturarak su gösterisini izledi. Bu sırada yanına yaklaşan 23 yaşındaki H.G. ve 17 yaşındaki M.L. ile bir süre sohbet eden D.Z. gençlerin daveti üzerine Güllük Caddesi'nde bulunan evlerine gitti. Bir süre oturup kahve içen rehber kadına iki genç, grup seks teklif etti. Bu teklifi kabul etmeyen kadın evden ayrılmak istedi. Ancak buna izin vermeyen gençler, üzerlerindeki kıyafetleri çıkarmaya başladı. Gençlerin bir anlık dalgınlığından faydalanan D.Z. kendisini ikinci katta bulunan evin penceresinden attı.



Yola atıp kaçtılar

Hemen kıyafetlerini giyen H.G. ve M.L. yaralı halde yerde yatan kadının yanına giderek motosiklete bindirip, “Seni hastaneye götürüyoruz” dedi. Ancak D.Z.'yi Cumhuriyet Meydanı'na götürüp burada motosikletten indiren gençler kaçtı. Yaralı kadın, yoldan geçen vatandaşlardan yardım istedi. Çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansla D.Z. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Omzunda ve kolunda kırıklar olduğu belirlenen kadın tedavi altına alındı. D.Z.'nin verdiği eşkal bilgileri üzerine çalışma yapan Antalya Polisi H.G. ve M.L.'yi evlerinde yakaladı. Zanlılardan M.L. yaşının 17 olması nedeniyle Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken H.G. Gasp Bürosu tarafından sorgulandı. Zanlılar ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, cinsel saldırı ve yaralanmaya sebep verme’ suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.