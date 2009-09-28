Tecavüzcüyü Erdoğan'a şikayet ettiler

1 milyon triajlı Take A Brake dergisi, İngiliz kadınlara musallat olduğunu iddia ettiği Türk aşçı Hamza Keskin'i sayfalarına taşıdı ve durumu Başbakan Erdoğan'a şikayet etti.



'Seri tecavüzcü' 1 yıl önce tutuklanmış sadece 10 ay hapis yattıktan sonra serbest bırakılmış. Muğla Valisi Altınparmak'a göre haber Türk turizmini karalamaya yönelik

İngiltere’nin 1 milyon tirajlı kadın dergisi ‘Take A Brake’, üçü İngiliz 4 turist kadına tecavüzle suçlanan Hamza Keskin adlı Türk aşçıyı gündeme oturttu. Keskin’in İngiliz kadınların ‘kâbusu’ haline geldiğini ileri süren dergi, Başbakan Erdoğan’a hitaben konuyla ilgili 4 maddelik bir dilekçeyi sayfalarına taşıdı ve “Bunlar yapılmazsa, tüm okuyucularımıza Türkiye yerine kadın haklarına saygılı ülkelere gidin çağrısı yapacağız” tehdidini savurdu.

Üçü İngiliz biri Finlandiyalı dört turist kadına tecavüzle suçlanan 37 yaşındaki Türk aşçı Hamza Keskin, İngiltere’de günün konusu oldu. Keskin’in serbest bırakıldıktan sonra bile İngiliz turist kızlara ‘musallat olduğunu’ iddia eden İngiltere’nin en önde gelen kadın dergisi ‘Take A Break’, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben konuyla ilgili bir de dilekçe yayınladı.

Tehdit dilekçesi

Hamza Keskin’in, Marmaris’e altı kez tatile gelen genç bir İngiliz kızının yatak odasına sabaha karşı saat 03.00’te nasıl girdiğini anlatan dergi, ‘Türkiye Başbakanı kadın eşitliğine hoşgörü göstermezse, milyonlarca okuyucusuna Türkiye yerine kadın haklarını sayan ülkelere girmelerini önereceklerini’ tehdidini savurdu.

Daha önce İngiliz sevgilisi ile birlikte kapak konusu yaptığı Marmaris’teki otel aşçısı Hamza Keskin’in ‘motosikletli tecavüz zanlısı’ olarak İngiliz kadınların korkulu rüyası haline geldiğini söyledi. Başbakan Erdoğan’a hitaben yayınladığı 4 maddelik dilekçe şöyle:

İşte 4 madde

1. Kadınlar, erkeklerle eşit muamele görmeli. Erkeklerin seks objesi olmamalı.

2. Tecavüz ve cinsel saldırı şikâyetlerine duyarlılık gösterilmeli.

3. Kadınların mülkiyeti, hırsızlardan, dolandırıcılardan ve özellikle Türk sevgililerden korunmalı.

4. Genelde polis ve resmi makamlar, İngiliz kadınlardan gelen şikâyetleri anlayışla dinlemeye istekli olmalı.

Tirajı 1 milyon

İngiltere’de bir milyonluk tirajıyla en önde gelen kadın dergisi olan ‘Take A Break’, Hamza Keskin’i daha önce de iki kızının annesi İngiliz Sally Gormley ile birlikte kapak konusu yapmıştı. Haberde, Keskin’in sevgilisi Gormley’nin, “Sen Marmaris’in motosikletli tecavüzcüsü müsün?” sorusuna Hamza Keskin, “Seks yaptım. Polis aptal” karşılığını vermişti.

Sadece 10 ay yatmış

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 1 yıl önce 4 turiste tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişinin 10 ay hapis yattığı ve bir süre önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı bildirildi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, geçen yıl bir ay içinde 3 İngiliz ve 1 Finlandiyalı turiste eğlence yerlerinden konakladıkları otele götürme bahanesiyle kandırarak, "tecavüz ettiği" iddia edilen şüpheli Hamza K, kısa süre içinde 48 P 9860 plakalı motosikletiyle gezerken yakalandı ve çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Yetkililer, o tarihte, taciz ve tecavüz iddiasıyla tutuklanıp 10 ay hapis yatan, hakkında 5 farklı olaydan Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan zanlının bir süre önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını söyledi. Zanlının hakkında açılan davalar sürdüğü için ne kadar ceza alacağının henüz belli olmadığı belirtildi.

Muğla Valisi'ne göre karalama

Muğla Valisi Ahmet Altıparmak ise Türk polisinin üzerine düşeni yaptığını, zanlıyı kısa sürede yakalandığını ifade ederek, "Zanlı polis tarafından yakalanmış ve tutuklanmıştır. Zanlıyla ilgili yargı süreci devam ediyor. Hamza K, tutuksuz yargılandığı bu süreç sonunda ceza alırsa tekrar cezaevine girecektir" diye konuştu.

Altıparmak, konuyu yanlış bilgilerle haberleştirdiğini savunduğu İngiliz dergisi "Take A Break"a bir tekzip gönderileceğini belirterek, şunları söyledi:



"Biz bu konuların üzerinde hassasiyetle duruyoruz ve takipçisi olacağız. Kısa süre önce bölgemizde tatil yapan turistlerin memnuniyet ve şikayetlerini en süratli şekilde değerlendirmek amacıyla ’Alo 179’ adlı bir hat kuruldu. Türk turizmine zarar vermeyi amaçlayan bu tür maksatlı haberlerle ilgili olarak gerekirse tazminat davası açacağız. Bu tür girişimleri şiddetle kınıyoruz."

Zanlı iddiaları yanıtladı

Hakkında 5 ayrı olaydan dava açılan zanlı Hamza K. hakkında ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu iddia etti. Hamza K, şöyle dedi: "İngiliz dergisinde çıkan olayda bana İngiliz sevgilim ve İngiliz gazeteciler tarafından tuzak kuruldu. Hakkımda açılan davalarla ilgili yargı süreci sürüyor. Bu olaylarla ilgili 1 Ekimde mahkemeye çıkacağım. Türk eşimden bir süre önce ayrıldım ve biri üniversite öğrencisi 4 çocuğum var. Hakkımdaki iddialarla ilgili daha fazla konuşmak istemiyorum."

Bu arada, Marmaris Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, zanlının 1 hafta önce birlikte yaşadığı Finli sevgilisinin evini soyduktan sonra Marmaris’ten kaçtığını öne sürdüler.