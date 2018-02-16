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Tecavüzcüye direnen Suriyeli kadına, 5 yıl hapis istemi!

Camı kırarak girdiği evdeki kadını zorla öperek taciz etti

16 Şubat 2018 14:27

Sakarya’da, kiracısının evine gece yarısı camı kırarak giren, üç çocuk annesi kadını zorla öperek taciz ve darp eden N.S.’ye 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ev sahibinin saldırısı karşısında mutfak bıçağını eline alarak, kendisini savunan Suriye'li genç kadına da ‘silahla tehdit’ iddiasıyla 5 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, Suriyeli N.K.H. (20) ve M.H. (34) çifti üç yıl önce üç çocuklarını yanlarına alıp Suriye’nin Lazkiye şehrinden Sakarya’ya göçtü. Aile, N.S.’nin aynı avludaki müstakil evine kiracı olarak yerleşti. M.H. geceleri sokaklarda kağıt toplayarak ailesinin geçimini sağlamaya başladı. Bu arada evli ve bir çocuk babası olan ev sahibi N.S., genç kadını taciz etmeye başladı.

İddianameye göre N.S., 19 Ocak gecesi eşi kağıt toplamak için evden çıkınca N.K.H.’nin evinin kapısını çaldı. Genç kadın kapıyı açmayınca N.S. camı kırıp içeriye girmeye çalıştı. Ev sahibine direnen N.K.H., kaşına yediği bir yumrukla yere yığıldı. N.S., eve girip kadına bir yumruk daha attı. Çıkan arbedede N.S., kadını zorla dudağından öptü. Mutfağa koşan N.K.H., bıçakla kendisini savundu. Korkan N.S., pencereden çıkıp evden kaçtı.

Tutuklanan N.S.’ye ‘cinsel saldırı’ suçundan 10 yıla, ‘cinsel taciz’ suçundan 2 yıla, ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ suçundan 3 yıla, ‘mala zarar verme’ suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kendisini mutfak bıçağıyla savunan N.K.H.’ye ‘silahla tehdit’ suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, 'N.K.H.’nin eyleminin meşru savunma olarak değerlendirilebileceği ancak hukuki nitelemenin mahkemenin takdirinde olduğu' ifade edildi. 

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