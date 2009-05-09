Tecavüzcüye 25 yıl hapis

Erkek arkadaşıyla sahilde dolaşmaya çıkan J.D.'ye silah zoruyla tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan Ümit Köksal, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Sakarya’nın Karasu İlçesi'nde erkek arkadaşıyla sahilde dolaşmaya çıkan 34 yaşındaki J.D.'ye silah zoruyla tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan 31 yaşındaki Ümit Köksal, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Karasu İlçesi'nde yazlık evleri bulunan J.D. erkek arkadaşı 34 yaşındaki M.A. ile 21 Ağustos 2007 günü sahilde yürürken aniden bastıran yağmurdan korunmak için plajda bulunan bir çadıra girdi. Bir süre sonra çadıra gelen 31 yaşındaki Ümit Köksal, silahını çekerek ``Burada ne arıyorsunuz? Burası benim. Çıkın çadırımdan yoksa sizi öldürürüm'' tehdidinde bulundu.



Bu tepki üzerine iki arkadaş çadırdan çıkarken Ümit Köksal, iddiaya göre J.D.yi kolundan tutarak zorla çadır yanındaki barakaya götürdü. Kız arkadaşını barakaya götüren silahlı kişinin ölüm tehdidi üzerine M.A. da kaçtı. Ümit Köksal iddiaya göre barakada silah zoruyla J.D.'ye tecavüz ederek olay yerinden ayrıldı.



J.D.'nin savcılığa başvurup şikayetçi olduğu Ümit Köksal hakkında Sakarya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde `cinsel saldırı', `hürriyeti tahdit' ve `silahla tehdit' suçlamasıyla dava açıldı. Olaydan hemen sonra askere giden Ümit köksal tutuklanarak askeri cezaevine konuldu.



Davanın görüldüğü mahkemede olayı anlatan tecavüz mağduru J.D. olayı anlatırken, ``Bakire olduğumu söylememe ragmen silah zoruyla bana tecavüz etti. Dakikalar boyunca tecavüzü sürdürdü'' dedi.



Mahkeme, sanık Ümit Köksal'a `cinsel saldırı' suçundan 15 yıl, `hürriyeti tahdet' suçundan 7 yıl 6 ay, `silahla tehdit' suçundan da 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.



