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Dünya

Tecavüzcüsüyle evleniyor

Afganistan’da zinayla suçlanan Gülnaz, tecavüzcüsüyle evlenme baskılarına boyun eğdi.

18 Aralık 2011 02:00



T24- Afganistan’da kuzeninin kocasının tecavüzüne uğradıktan sonra zinayla suçlanıp hapse atılan daha sonra tepkiler üzerine geçen salı günü salıverilen Gülnaz, tecavüzcüsüyle evlenme baskılarına boyun eğdi.



Yaşını tam olarak bilmeyen, ‘20 ya da 21 yaşındayım’ diyen Gülnaz, hapisten çıktıktan sonra kaldığı kadın sığınma evinde Fransız AFP ajansına konuştu. Tecavüzcüsünden bir kız dünyaya getiren Gülnaz, “Tecavüzcümle evlenmek zorundayım. Çocuğumun babaya ihtiyacı var. Kızıma bakacak birine ihtiyacım var. Eve ihtiyacım var. Yaşayacak başka yerim yok. Kardeşlerim evlenmezsem beni, bana saldıranı ve kızımı öldüreceklerini söylüyorlar” dedi.



“Aile onurunu” kurtarması için hem yakınlarının hemde bölgedeki idari yetkililerin “evleneceksin” baskısına maruz kalan Gülnaz, “Dilekçe verdim, hükümetten onu tutuklamalarını istedim, onlar beni tutukladı. Masum iken neden beni hapse attılar. Adalet için dava açtım, hapse atıldım. Benim davama gösterilen ilgi için minnettarım. Fakat diğer tecavüzcü kurbanları bu kadar şanslı değil. Kızımı okula göndermek istiyorum, doktor olmasını istiyorum” dedi. Gülnaz’ın tecavüzcüsü şuan hapiste, tecavüzden aldığı ceza düşürülmüş, beş yıl hapis yatmasına hükmedilmişti.



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