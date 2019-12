Tecavüzcüsünü yakalattı

12 yaşındaki E.K. kendisine tecavüz eden kişiyi yolda görünce babasına söyledi ve mahallelinin yardımıyla yakalattı. Geçen yıl hapisten çıkan 53 yaşındaki O.K.'nin sabıka dosyasının da kabarık olduğu ortaya çıktı.



Bir pazar günüydü. 12 yaşındaki kız çocuğu E.K. arkadaşlarıyla ekim ayında Ankara'nın yazı anımsatan sıcağında oyuna dalmış, günü sokakta geçirmişti. Havanın kararmasına yakın Mamak'ın en yoksul mahallerinden biri olan Boğaziçi mahallesindeki evine doğru yola çıkmıştı. O sırada bir ses duydu.



Yaşlıca bir adam kendisine sesleniyordu. Sesin geldiği boş gecekonduya doğru yürüdüğünde, çocuk aklıyla hayatının hatasını yaptığının elbette farkında değildi. Sonradan adının O.K. (53) olduğu öğrenilen adam, küçük E.K.'ye orada tecavüz etti.



Takvimler 5 Ekim 2008'i gösteriyordu. E.K. yaşadığı şeyin korkunçluğunu biliyordu, tabii bunun kendi suçu olmadığını da. O yüzden başına gelenleri ailesine anlattı ve E.K.'nin inşaat işçisi babası H.K. kızını bir doktora götürdü, sonra da karakola giderek suç duyurusunda bulundu. E.K.'nin, tecavüzün sonuçlarıyla baş edebilmek için psikolojik tedaviye ihtiyaç duyduğu aşikârdı. Tedaviye ertelemeden başlandı. Her gün babasıyla psikoloğa gidiyor, giderek daha rahatlamış bir şekilde evine dönüyordu.



Kalabalık suç listesi



Aradan çok değil 15 gün geçmişti. E.K. o gün de Hacettepe Hastanesi'ndeki terapisini tamamlamış, babasıyla birlikte evine dönüyordu ki, aniden durdu. Gördüğünün kabus olup olmadığını anlayamadı; emin olduktan sonra, çığlık çığlığa bağırmaya başladı: "Baba bu o. Bana saldıran adam orada." Adam suç işlediği yerlerde görünmekten ve tanınmaktan çekinmeden, pervasız bir şekilde karşı caddede yürüyordu. Babası kızının işaret ettiği yöne baktığında, koşmaya başlayan adamı fark etti.



Peşinden koşan baba H.K., "Kızıma tecavüz eden kaçıyor" diye bağırarak yardım istedi. Semt sakinlerinin yardımıyla yakalanan 53 yaşındaki O.K., öfkeli kalabalık tarafından linç edilmek istendi.



Polis ekipleri, sapığı öfkeli kalabalığın elinden zor aldı. Yakalanan kişi Ankara'da nisan ayından beri bir kız çocuğuna tecavüz eden, üç kız çocuğunu da taciz eden O.K.'ydi. Mamak'ın Boğaziçi ve Yayla mahalleleri ile, Keçiören'in Kuşçağız ve Şirintepe mahallelerinde iğrenç emellerine ulaşmaya çalışan sapığın sabıka listesi ise tüyler ürperticiydi:



1993-2007 yılları arasında 6'sı tecavüz, 5'i hırsızlık olmak üzere tam 23 suçtan çeşitli kereler yakalanıp hapis yatmış ve çıkmıştı. 2007 yılına gelindiğinde, cezasını tamamladığı gerekçesiyle artık aranmıyordu. Fakat bir yıl sonra dört kız çocuğuna yaptıkları, "çocuklara tecavüz eden sapıklara" karşı hapisten çıktıktan sonra alınan önlemlerin yeterli olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi. Emniyette Gasp Büro Amirliği tarafından sorgulanan zanlı hakkındaki iddiaları reddetti. Bunun üzerine önce tecavüze uğrayan E.K., ardından da diğer 3 kız çocuğu teşhise geldi. E.K.'nın yanı sıra H.Ç., L.B. ve B.Y adlı kız çocukları sapığı teşhis etti.



Topluma kazandırma eğitimi



Avukat Orhan Eraslan, "Bu tür insanlara cezaevi sürecinde topluma kazandırma eğitimi verilir. Tahliyesinden sonra da ne bizim ülkemizde ne de birçok başka ülkede cezaevinde yatmış kişiye yönelik takip ve denetleme şeklinde bir düzenleme vardır" dedi.