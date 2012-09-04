Tecavüzcüsünü öldüren kadına dünyadan destek

Isparta'da silah zoruyla kendisine tecavüz edip hamile bırakan N.G.'yi öldüren ve karnındaki 5 aylık bebeği doğurmak istemeyen N.Y, dünya basınında geniş yer buluyor

Isparta’nın Yalvaç İlçesi’nde silah zoruyla kendisine tecavüz edip hamile bırakan N.G.’yi av tüfeğiyle öldürdükten sonra başını kesip köy meydanına atan ve karnındaki 5 aylık bebeği doğurmak istemeyen N.Y, dünya basınında yer buldu. Yapılan haberlere gelen yorumlarda N.Y.'ye destek veriliyor.

Gawker.com'a gelen yorumlar şöyle:

•" Şiddet kötü, ama bu gerçekten korkunç"

•"Adam bu sonuçla karşılaşmak istemiyorsa tecavüz etmemeliydi. Buna daha çok kadın yapsa, dünya daha iyi bir yer olur. Daha az tecavüzcü ortalıkta gezinir"

•"Eğer tecavüz eden kişiyi öldürmek namusu temizliyorsa neden bu kadar ay bekledi?"

•"Görünen o ki, başka şansı kalmamış. Eminim, toplumdan dışlanacaktı. Bahse girerim, Amerika 'ya nazaran Türkiye 'de tecavüze uğrayan bir kişi daha çok suçlanıyordur."

•"Bu film olabilir"

•"Bu kadın tüm ödülleri hak ediyor"

•"Burada hakkındaki suçlamalar nedeniyle kendini savunamayacak ölü bir adam var"

•"Şiddeti desteklemiyorum ama umarım bu kadın kendini savunduğu için mahkum olmaz"

•"Bu kadın, saygıyı hak ediyor. Bence kürtaj hakkı tanınmalı"

•"Umarım bebeği aldırmaz, çünkü o masum"

Neler yaşanmıştı

Isparta 'nın Yalvaç İlçesi'nde evli ve 2 çocuk annesi, 26 yaşındaki N.Y. geçtiğimiz hafta, kendisine zaman zaman silah zoruyla tecavüz eden ve uygunsuz fotoğraflarını yayacağı tehdidinde bulunan 35 yaşındaki N.G.'i av tüfeğiyle vurduktan sonra başını kesti. Olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan N.Y, adliyeye sevk edildi. N.Y., savcılıktaki ifadesi sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

N.Y., mahkemede verdiği ifadede, "Çocuklarıma kimse bir şey diyemeyecek. Herkes 'Namusunu temizleyen kadının çocukları’ diyecek" dedi. İfadesinde karnındaki 5 aylık bebeği doğurmak istemediğini de anlatan N.Y., "Ne olursa olsun kürtaj yapılsın. Ölmeye razıyım" dedi. (ntvmsnbc)