Tecavüzcüsünü öldüren kadına beraat verildi

Silah zoruyla tecavüz edilen kadın hakkında verilen beraat kararında, 'tekrarı muhakkak saldırıdan korunmak için başka çaresi kalmadığı' gerekçe gösterildi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Gaziantep’te, kendisine silah zoruyla tecavüz eden ve bunu sürdüren 43 yaşındaki Ali K'yi bıçaklayarak öldüren, ömür boyu hapis istemiyle yargılandığı mahkemede beraat eden 43 yaşındaki Nafiye K. hakkında verilen kararın gerekçesinde ’Başka çaresi kalmadığı’ vurgulandı.

21 Kasım 2011’de Gaziantep Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde meydana gelen olayda, otobüsle Hatay’ın Dörtyol İlçesi’nden gelen Kahramanmaraşlı Ali K'yi sırtından 2 bıçak darbesiyle öldüren ev kadını Nafiye K, bir taksiye binerek kaçtı. Saklandığı evde yakalanıp tutuklanan Nafiye K. hakkında ’Tasarlayarak adam öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Gaziantep 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanık Nafiye K, maktulün kendisine önce silah zoruyla tecavüz ettiğini, birkaç kez ailesiyle yer değiştirip, başka kentlere taşınmalarına rağmen yine kendisini bulup tehditle tecavüz ettiğini ileri sürdü.

'Şikayet dilekçeleri sonuçsuz kalmış'

Cinsel saldırılarla ilgili defalarca polise ve savcılıklara şikayet dilekçesi vermesine rağmen korunmamaktan yakınan Nafiye K.’nin bu iddiası araştırıldı. Sanığın öne sürdüğü yer ve zamanlarda şikayetleri olduğu, adı geçen polis merkezleri Cumhuriyet başsavcılıklarından gelen yanıtlarla doğrulandı.

Nafiye K. mahkemede verdiği ifadesinde, ölen Ali K’nin son olarak kendisini telefonla arayarak tehdit ettiğini, konuşmak üzere Gaziantep Otogarı’na çağırdığını, çaresiz kalıp gittiğini, yine tecavüze yeltendiği için koruma amaçlı yanında taşıdığı bıçakla vurup, kaçtığını savundu. Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden verilen raporda da Nafiye K’ye akıl zayıflığı teşhisi konulduğu kaydedildi.

'Karar çok tartışılmıştı'

Gaziantep 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 27 Eylül 2012’deki duruşmada yaklaşık bir yıl tutuklu kalan Nafiye K.’nin, eldeki bulgu ve yazışmalara göre nefsi müdafaada bulunduğuna kanat geçirip, beraatına hükmetti.

Hakim Süleyman Demirel’in başkanlığını yaptığı 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin üyelerinden Hakim Mustafa Kılıç’ın, ’eylemin kasten adam öldürmek fiili olduğu ve nefsi müdafaa sınırları içinde bulunmadığı’ karşı görüşüne rağmen, dava dosyası gerekçeli karar yazıldıktan sonra Yargıtay’a gönderildi. Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi’nin bu kararıyla ilgili olumlu ve olumsuz eleştiriler gelirken, mahkeme gerekçeli kararında beraatına hükmettiği Nafiye K.’nin kurtulmak için tüm yollara başvurduğuna ve buna rağmen sonuç alamadığına işaret etti.

’Tekrarı muhakkak saldırıdan korunmak için başka çaresi kalmamış'

Mahkemenin gerekçeli kararında, Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin raporuna göre akıl zayıflığı bulunan sanığın, mevcut akıl sağlığına rağmen uzun süre maktul Ali K'den kaçmaya çalıştığı, son olarak yaşadığı yeri değiştirdiği belirtilip, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Maktulün cinsel saldırıları ve cinsel saldırı tehditleri nedeniyle kolluk ve Cumhuriyet Savcılıklarına şikayetlerde bulunmayı akıl etmiş, fakat bu başvurularından herhangi bir sonuç alınmamıştır. Artık tüm başvuruları sonuçsuz kalan sanığın, kendisini tekrarı muhakkak olan cinsel saldırı tehlikesinden korumak için başka bir çaresinin kalmadığının kabulü gerekecektir. Sanığın kendisine yönelik saldırılara karşılık yapmış olduğu başvuruların sonuçsuz kalması, tüm yer değişikliklerine karşılık maktulden ve cinsel taciz saldırılarından kurtulamayacağı, bu saldırıların muhakkak tekrarlanacağı, saldırılardan başka şekilde kurtulma seçeneği kalmadığı yönünde, mevcut akıl zayıflığı birlikte değerlendirildiğinde; makul, haklı ve kabul edilebilir tehlike altında olduğuna inanan sanığın, tehditle kendisini çağıran maktulü iki kez bıçaklama şeklinde gerçekleşen eyleminde meşru müdafaa kapsamında hareket ettiğinin kabulü gerekecektir."