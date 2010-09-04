Tecavüzcüsü tahliye edilince intihar etti

T24 - Edirne’de 14 yaşındaki G.K. kendisine tecavüz ettiğini ileri sürdüğü 23 yaşındaki erkek arkadaşının, konulduğu cezaevinden 3 gün sonra salıverilmesi üzerine balkondan atlayarak intihar etti.



Edirne’de bu yıl liseye başlamaya hazırlanan 14 yaşındaki G.K. adlı kız, geçtiğimiz mayıs ayında 23 yaşındaki erkek arkadaşının tecavüzüne uğradı. Uğradığı tecavüzün ardından bunalıma giren G.K., bir süre sonra durumu ailesine anlattı.



Olayla ilgili yapılan soruşturma sonunda G.K.’nin erkek arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak iddiaya göre; yapılan itiraz üzerine 3 gün sonra “delil yetersizliğinden” serbest bırakıldı.



“Tecavüzcüsünün” serbest bırakılmasının ardından G.K.’nin psikolojisi bozuldu. Girdiği bunalım nedeniyle birkaç kez bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan G.K., önceki akşam Edirne Fatih Mahallesi’ndeki evlerinde ailesiyle birlikte iftar yaptı.



Kurtarılamadı



Aile yemek masasında sohbet ederken, G.K. bir anda ayağa kalkıp herkesin gözü önünde balkondan atladı. Anne ve babasının şaşkın bakışları arasında ölüme atlayan G.K. 3. kattan beton zemine çakıldı. En yakın hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki G.K. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, intihar olayının ardından soruşturma başlattı.



