Tecavüzcünün evini baltayla basıp öldürdüler

Komşusunun tecavüz ettiği kadın olayı kocasına anlattı. Kayınbiraderlerini de çağıran koca, balta, bıçak ve sopalarla evini bastığı komşusunu öldürdü. Üç kişi de yaralandı.



Eskişehir’de önceki akşam evli, iki çocuk annesi M.Ç. (28), bir fabrikada işçi olarak çalışan eşi Osman Ç.’ye (29), komşuları Mehmet Turanlı’nın (23) zorla evlerine girdiğini ve kendisine tecavüz ettiğini söyledi. Bunun üzerine Osman Ç. kayınbiraderleri İbrahim Y. (50), Ercan Y. (39) ve Ramazan Y.’yi (34) telefonla arayarak, "Eşime tecavüz ettiler. Çabuk buraya gelin" dedi. Öfkeli eş ile kayınbiraderleri komşuları Mehmet Turanlı’nın evini bastı. Sopalı, baltalı ve bıçaklı baskında Mehmet Turanlı, Osman Ç. tarafından sekiz yerinden bıçaklandı.



Koca gece vardiyasındaydı



Olayda Turanlı’nın annesi Sevim (53) bıçakla ellerinden, babası Ali (54) ve ablası Nuray Turanlı (25) da yaralandı. Evli ve çocuksuz olduğu belirtilen Mehmet Turanlı hastanede öldü. Polis, Osman Ç. ile olaya karışan üç kayınbiraderi ve eşi M.Ç.’yi gözaltına aldı. M.Ç. ifadesinde Mehmet Turanlı’nın kendisini üç-dört aydır rahatsız ettiğini, iki hafta önce de eşi gece vardiyasındayken zorla evine girip kendisine tecavüz ettiğini tekrarladı. Soruşturma sürüyor.

