T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Tecavüzcünün evini baltayla basıp öldürdüler

Komşusunun tecavüz ettiği kadın olayı kocasına anlattı. Kayınbiraderlerini de çağıran koca evini bastığı komşusunu öldürdü

12 Mart 2009 02:00

Komşusunun tecavüz ettiği kadın olayı kocasına anlattı. Kayınbiraderlerini de çağıran koca, balta, bıçak ve sopalarla evini bastığı komşusunu öldürdü. Üç kişi de yaralandı.

Eskişehir’de önceki akşam evli, iki çocuk annesi M.Ç. (28), bir fabrikada işçi olarak çalışan eşi Osman Ç.’ye (29), komşuları Mehmet Turanlı’nın (23) zorla evlerine girdiğini ve kendisine tecavüz ettiğini söyledi. Bunun üzerine Osman Ç. kayınbiraderleri İbrahim Y. (50), Ercan Y. (39) ve Ramazan Y.’yi (34) telefonla arayarak, "Eşime tecavüz ettiler. Çabuk buraya gelin" dedi. Öfkeli eş ile kayınbiraderleri komşuları Mehmet Turanlı’nın evini bastı. Sopalı, baltalı ve bıçaklı baskında Mehmet Turanlı, Osman Ç. tarafından sekiz yerinden bıçaklandı.

Koca gece vardiyasındaydı

Olayda Turanlı’nın annesi Sevim (53) bıçakla ellerinden, babası Ali (54) ve ablası Nuray Turanlı (25) da yaralandı. Evli ve çocuksuz olduğu belirtilen Mehmet Turanlı hastanede öldü. Polis, Osman Ç. ile olaya karışan üç kayınbiraderi ve eşi M.Ç.’yi gözaltına aldı. M.Ç. ifadesinde Mehmet Turanlı’nın kendisini üç-dört aydır rahatsız ettiğini, iki hafta önce de eşi gece vardiyasındayken zorla evine girip kendisine tecavüz ettiğini tekrarladı. Soruşturma sürüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24