Tecavüzcülerin elinden kurtuldu

AĞLAYARAK İFADE VERDİ



10 günlük tatil için tek başına Marmaris’e gelen Rus T.O., dün saat 03.00 sıralarında Barlar Sokağı’ndan eğlendikten sonra kaldığı otele doğru yürümeye başladı. Bu sırada plakasız motosikletleriyle gezen A.Ç. (25) ve O.O. (23), yolunu kaybedip Marmaris’in Beldibi Beldesi yönüne doğru ilerleyen T.O.’nun peşine düştü. İkili, iddiaya göre laf attıkları Rus turisti, etrafta kimsenin bulunmamasını fırsat bilerek ellerini arkadan bağlayıp zorla motosiklete bindirerek kaçırdı. Beldibi’ndeki karayoluna yakın ormanlık bölgeye götürülen ve tokat darbeleriyle sersemletilen Rus turist, üzerindeki elbiseler yırtılarak çırılçıplak bırakıldı. O.O.’nun gözetleme yaptığı sırada, tecavüz etmeye çalışan A.Ç.’nin hayalarını elleriyle sıkan Rus turist T.O., koşarak çırılçıplak karayoluna çıktı. Şans eseri bölgede devriye görevi yapan Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çarşı Polis Merkezi’ne ait ekipler, Rus turisti görüp müdahale etti. Polislerin üzerlerindeki montları çıkarıp sardığı çıplak Rus turist İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, kaçmaya çalışan A.Ç. ve O.O. ise ormanlık bölgede yakalandı.Marmaris Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen T.O.’nun olayın şokunu üzerinden atamadığı ve konuşmakta güçlük çektiği görüldü. Ayak, bacak ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler oluştuğu, boynunun altında, sağ kolunda ve göğüs kafesinde de morarmalar bulunduğu saptanan T.O.’da sperm izine rastlanmadı. T.O., tedavisinin ardından getirildiği polis merkezinde, yeminli tercüman eşliğinde ifade verdi, saldırganları teşhis ederken gözyaşlarına hakim olamadı. Tercümanın göğsüne başını dayayıp ağlayan T.O., kendisini döven ve tecavüze yeltenen iki kişiden şikayetçi oldu. Kaldığı oteline götürülen Rus T.O.’nun pazartesi günü ülkesine döneceği bildirildi.Sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece ‘zorla adam kaçırmak’, ‘tecavüze yeltenmek’ ve ‘darp’ suçundan tutuklanan A.Ç. ve O.O. ise Muğla E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.